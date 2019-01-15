曾荫权刑满出狱‧“想喝久违咖啡” 香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪而入狱，周二上午刑满出狱。曾原本在赤柱监狱服刑，惟上周五因身体不适，被送往玛丽医院羁留病房留医。曾上午9时许步出医院，向媒体表示，重获自由第一件事，是与太太聊天，以及喝一杯“久违的咖啡”。

香港前行政长官曾荫权週二早上刑满出狱。图为曾荫权获释後步出玛丽医院，其妻子曾鲍笑薇亦有到场迎接。（图：互联网）

（香港15日综合电）香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪而入狱，周二上午刑满出狱。曾原本在赤柱监狱服刑，惟上周五因身体不适，被送往玛丽医院羁留病房留医。曾上午9时许步出医院，向媒体表示，重获自由第一件事，是与太太聊天，以及喝一杯“久违的咖啡”。

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他指，寻求公义清白必须坚持，又称，今后与太太过宁静生活，每天会到教堂望弥撤，心存感恩。

其后曾荫权夫妇登上座驾到深水湾高球会会所用膳，其间二人心情轻松面露笑容。

74岁的曾荫权2005至2012年间担任香港特首。卸任后于2015年遭廉政公署起诉，最初被控两项藉公职作出不当行为罪。控状指他2010年1月至2012年6月期间，参与决定香港数码广播有限公司（DBC）数码电台牌照申请时，隐瞒与DBC标就深圳的宅物业进行商议；此外他提名何周礼授勋，却隐瞒后者为其深圳物业做室内设计，授勋是回馈何的工程，而工程费是由东海联合（集团）有限公司支付。后来控方加控一项控罪、即行政长官接受利益罪。

曾荫权于2017年2月被裁定一项公职人员行为失当罪成立，判刑20个月，其后获上诉庭减刑至1年，在赤柱监狱服刑，成为香港史上最高级入狱官员。