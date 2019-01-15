资深球员相继离队‧陈金和：国家队有好有坏 在印度国家羽球队担任双打总教练助印度双打飞速提升水平的陈金和表示，大马国家羽球队面临资深球员相继离队的的情况，带来正面与负面的影响。

（吉隆坡15日讯）在印度国家羽球队担任双打总教练助印度双打飞速提升水平的陈金和表示，大马国家羽球队面临资深球员相继离队的的情况，带来正面与负面的影响。

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曾在大马国家羽球队执教多年的陈金和，在2015年离职，与印度国家队签约5年，虽然已3年多长期居住在印度，但他对大马羽球队的消息仍非常关注。

本次带队前来大马大师赛参赛的陈金和受访时，针对大马头号男双吴蔚昇与陈蔚强及头号混双陈炳顺与吴柳莹退出国家队，给出他的个人看法：“资深球员离开国家队，对大马羽球队的发展是一件好事，但同时也给大马羽总带来坏处。”

“好的方面，就是资深组合离开后，羽总将有更多资金去栽培年轻球员，包括派他们更多出国参赛机会。不好的方面，就是羽总就失去了4名顶级球员。”

“这两支资深组合为国家贡献很多，我认为当他们在表现低迷时，羽总不应该给他们太大压力，反而应该与他们共同讨论走出困境的方法。”

“不过，既然他们在国家队压力很大，打不出应有水平，离开国家队有可能打得更好。”

“我也知道蔚昇与蔚强及炳顺与柳莹希望能一周有几天时间回去国家队训练，同时也希望入选领奖台计划。我认为他们理应获得这些帮忙和津贴，因为他们同样代表国家。之前印度的赛娜也不在国家队训练，但一样进入印度的奥运会计划。”

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印度盼夺3张奥运双打门票

另一方面，47岁的陈金和此前曾执教英格兰和韩国国家队，也交出不俗成绩单，如今在印度国家队与总教练哥毕詹携手助印度大幅提升水平，尤其是去年4月的黄金海岸共运会团体决赛，朗科雷迪与阿丝薇妮击败陈炳顺与吴柳莹，助印度击败大马夺得金牌。

面对今年的奥运积分赛，陈金和说：“印度羽球双打共有7人进入东京奥运会计划之中，男双分别是朗科雷迪与兹拉、玛努与苏米；女双阿丝薇妮与茜琪；混双朗科雷迪与阿丝薇妮、普拉纳布与茜琪。我们的目标是得3张2020年东京奥运会双打参赛门票。”