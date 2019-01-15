澳网赛‧锦织圭涉险过关‧费天王顺利踏出卫冕路 澳洲网球公开赛在周二继续展开男单首圈争夺，种子选手都悉数杀入次圈。四大天王之一的瑞士名将费德勒以6比3、6比4、6比4击败乌兹别克的伊斯托明，向卫冕之路挺进。锦织圭也携手邱里奇、弗吉尼里、梅德维夫等亮相下一圈。

瑞士天王费德勒的澳网卫冕首战没有遇上什么难题，轻轻松松就送伊斯托明出局。（图：法新社）

（墨尔本15日综合电）澳洲网球公开赛在周二继续展开男单首圈争夺，种子选手都悉数杀入次圈。四大天王之一的瑞士名将费德勒以6比3、6比4、6比4击败乌兹别克的伊斯托明，向卫冕之路挺进。锦织圭也携手邱里奇、弗吉尼里、梅德维夫等亮相下一圈。

广告

赛后，费天王对自己的表现非常满意，认为自己状态出色源于二发效率。谈到下一场对阵英国选手丹尼尔埃文斯，两人上次交手已经是2016年温网，当时费德勒直落3比0赢下比赛。“我记得我们彼此打得很好，自己喜欢埃文斯打球的方式，总是抓住机会早早回球，很开心能再次遇上他。

刚在布里斯班网球赛赢得冠军的锦织圭，这次以8号种子参赛却险些“遇冷”，他首圈一度两盘落后下，以3比6、6比7（6）、6比0、6比2、3比0逆转打败波兰的米歇利卡，涉险过关。

另外，克罗地亚11号种子邱里奇经历2小时1分钟后，直落3盘以6比1、6比4、6比4轻取比利时的达西斯。意大利31岁老将弗吉尼里则赢得艰辛，他经历2盘抢七后，才以7比6（3）、7比6（7）、3比1力克西班牙小将穆纳尔。俄罗斯15号种子梅德维夫以及法国29号种子西蒙也都不失一盘下晋级次圈。

费德勒：穆雷生涯足够伟大

昨日，“英国希望”穆雷以非种子身分出战澳网首圈，但战满5盘后以4比6、4比6、7比6（5）、7比6（4）、2比6败给西班牙22号种子阿古特，黯然出局，这极有可能是他生涯最后一战。

在穆雷还未出局前，费德勒曾表示：“穆雷会尝试任何方法击败你，付出自己的所有。他不是那种容易满意自己的球员，承担英国网球荣耀也不容易。就算他输球了，也没有任何遗憾，我为他能够以夺得温网、戴维斯杯、奥运金牌，这样的成就结束职业生涯而开心。”

广告

当天，一众种子选手克罗地亚6号种子塞利奇、美国9号种子伊斯内尔、英国13号种子埃德蒙德以及保加利亚30号种子迪米特罗夫纷纷晋级。