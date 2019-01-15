加任命新司法部长‧或影响孟晚舟案件走向 距离加拿大联邦大选还剩9个月，总理杜鲁多周一对内阁进行小幅改组，包括任命新司法部长，此举或影响华为首席财务长孟晚舟案件的走向。

（渥太华15日法新电）距离加拿大联邦大选还剩9个月，总理杜鲁多周一对内阁进行小幅改组，包括任命新司法部长，此举或影响华为首席财务长孟晚舟案件的走向。

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正值孟晚舟事件导致中加关系趋向紧张，耶鲁大学法律系前教授拉梅蒂将接管司法部，取代加国史上第一位土著司法部长王州迪。这可能是加拿大10月大选前最后一次内阁改组。

加拿大应美国要求拘捕孟晚舟，随即交保获释，目前正等待引渡听证会。正与北京陷入贸易战的华府指控孟晚舟涉嫌欺诈，以及违反美国对伊朗的制裁令。

随著拉梅蒂接管司法部，预计他将接手孟晚舟案件。后者一旦被引渡至美国，势必引发北京的强烈不满。

以杜鲁多为首的自由党政府近期表现不佳。根据民调，自由党仅以微弱优势领先在野保守党。外界猜测，杜鲁多可能在来届大选中首次失去国会多数优势地位。