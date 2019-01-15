特朗普为通俄案辨白‧“我不曾当过俄特工” 美国总统特朗普周一在白宫外发表讲话，再次为通俄案指控公开辨白。他期间宣称“我从来没没当过俄罗斯的特工！”

去年7月在芬兰赫尔辛基与普汀（右）首度举行正式峰会期间，特朗普（中）没有让高阶幕僚参与两人两个小时的会谈，使得他与俄方的关系再度启人疑窦。当时唯一留在现场的美方人员是国务院派出的通译员葛罗斯。特朗普在会后没收葛罗斯的笔记，还指示她不要谈论对话内容，甚至也别与其他政府官员多谈。（图：法新社

（华盛顿15日法新电）美国总统特朗普周一在白宫外发表讲话，再次为通俄案指控公开辨白。他期间宣称“我从来没没当过俄罗斯的特工！”

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他在白宫草坪上告诉记者：“我从未为俄罗斯工作过。甚至你问我这个问题都是个耻辱，因为这是个完全、十足的大骗局。”

特朗普通过上述愤怒的言论，试图平息围绕他与克里姆林宫关系的争议。不过，他不得不否认这一事实，通俄案丑闻的事态发展已到了身为美国总统的他必须亲自做出澄清的地步。

《纽约时报》早前报道，其实早在2016年总统大选期间，FBI高级官员就已怀疑特朗普与俄罗斯的关系，并在特朗普当选后对其展开调查。

另据《华盛顿邮报》指出，特朗普隐瞒与俄罗斯总统普汀谈话的细节，还曾没收两人会晤时的翻译记录。

报道指出，特朗普与普汀进行一对一会晤后，特朗普拿走了其通译员的记录，并要求通译员不要与政府成员讨论他们的谈话内容。

根据美国有线电视新闻网（CNN）获得的国会对两名FBI官员闭门访谈的部份文字记录，时任FBI总法律顾问的贝克说，FBI官员正在研究特朗普是否是“按照俄罗斯指示行事，并以某种方式遵循指示，以某种方式执行他们的意愿”。

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根据文字记录，贝克当时说：“这是一个极端。另一个极端是总统是完全无辜的。我们也讨论过这个问题。”

白宫表示，特朗普遭到蕴含政治意图的FBI的狙击。特朗普已多次称通俄案调查是“政治迫害”和“猎巫”行为。