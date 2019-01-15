澳网落败不会立即退役‧穆雷还想亮相温网 澳网开打前，穆雷抛出震撼弹表示会在澳网后结束职业生涯，原因是髋部的伤病一直影响自己的日常生活，难以正常走路，也还没决定是否动手术。结果，穆雷虽然打完澳网首圈就打道回府，他也改变了想法，还想坚持一段时间。

穆雷还想坚持到温网，但他还没决定好是否动手术治疗，因为这可能会影响他无法再打球。（法新社照片）

（墨尔本15日综合电）英国网球天才穆雷昨日在澳网苦战5盘憾负阿古特后，表明自己不会立即退役，他还想著参加今年的温网（7月1日至14日）。

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澳网开打前，穆雷抛出震撼弹表示会在澳网后结束职业生涯，原因是髋部的伤病一直影响自己的日常生活，难以正常走路，也还没决定是否动手术。结果，穆雷虽然打完澳网首圈就打道回府，他也改变了想法，还想坚持一段时间。

直言现在有2条路走

前世界第一的穆雷接受访问时直言摆在面前有2条路，他说：“我现在可以休息4个半月，然后复出打温网，如果还想继续（计划）的话，还能再打一场比赛。不过就算我休息4个月，身体还是不能正常走路，每天的生活都活在痛苦中。”去年夏天，穆雷曾复出打球，但他状态持续被伤病影响，一直无法打出最高水平，让他萌生退意。

穆雷承认第2个选择是开刀动手术，但对未来没有任何保证。他表示：“如果做了手术，真的没有绝对的保证说我还可以再踏上球场打球，这一点我是很清楚的。因为这真的是一个大手术，没有人会给你任何保证。”

这位奥运会金牌得主补充：“我可能会在下周或者之后决定是否手术，就像我之前说的，今年澳网可能是我的最后一场比赛，因为如果我真的进行了手术的话，我很清楚自己有可能不会再回来了。这是我必须要做出的决定，因为手术会让我的日常生活减少疼痛感。”

“虽然现在还不知道（最终决定），但如果今晚是我最后一场比赛的话，那也是非常棒的结尾。现场的气氛非常棒，我在球场上也已经倾尽了所有，甚至比预想中的要做得更好。”