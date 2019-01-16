哭唧唧 ‧ 花与故人 前年，奶奶想送掉几盆水仙花，被我接回家去了。如奶奶所说，有心终是不怕难的。在妈妈的帮助下，水仙花至今还开得好好的，奶奶来我家见了，露出了那个开怀的笑容。我想，我以后可以养奶奶的兰花了吧。

我家庭院有一棵黄钟花树，大约两人高，茎两手可握，一簇簇的黄花开在枝头。黄花树是妈妈种下的，我起初不知其名，问妈妈也不晓得，只是看着漂亮就从大伯家扦插过来了。

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在学校给生物课老师看了黄花树的照片，她告诉我那叫黄钟花。黄钟花树开花时，明艳的黄花常吸引太阳鸟和蜜蜂来采花蜜，远看犹如一群花间精灵。

我喜欢的蝴蝶却是少见。还记得爸爸第一次见到那小小的太阳鸟，固执地认为那是蜂鸟。呃……其实马来西亚是没有原生蜂鸟的。

说到蝴蝶，我就想起了外婆家的长春花。小时候，外婆家有一个小小的花园，大概3平米的土地，一半种了番薯叶和花生，一半种满了长春花。远远看着，粉色白色的花丛停留着许多白色小蝴蝶，薄薄的翅膀似乎与花瓣融为一体，叫人难以分辨。顽皮的弟弟总喜欢采一把长春花，将花瓣一片片摘下来。他的手慢慢靠近花朵，用力摘下花朵的那刻惊起了一大群的白蝴蝶。漫天飞舞的白蝴蝶、外婆的笑声、妈妈的斥责，将那刻定格成了童年里美好的画面之一。长春花生命力旺盛，即使今日在弟弟的摧残下变得光秃秃的，过几天来，花又开得似原来那般灿烂。外婆住的是翻新过的木板屋，后面厨房每天煮着开店用的牛腩汤，前院空气里淡淡飘着长春花独特的气味，这些混杂着的田园气味，令我怀念。转眼外婆已经逝世两年，她的花园亦随她而去，留下一片脏污泥地，颜色全无。

有心终是不怕难

另一个我敬重的长辈，与外婆性格全然不同。

外婆是慈祥和蔼的，我奶奶却是个严厉的人。父母工作忙，我上小学时寄住在奶奶家，住了6年。奶奶对我常有苛责，平日里总要听她讲为人处世的道理，可以说是烂熟于心。外婆与奶奶唯有一处是一样的——爱种花。外婆随和，种的长春花也是温润不任性的，给足阳光和水就开出了满园花朵。奶奶那样严谨的人，适合种刁蛮又娇俏的兰花。奶奶院子里有一棵数十年龄的柏树，树下阴凉，奶奶就在树下种了几盆蝴蝶兰和文心兰。傍晚，屋内闷热，我在树旁的石桌边乘凉边做功课，奶奶就在树下给兰花修枝浇水，念叨着养花之道和人生大道。门前也种有茉莉花和白玉兰，泥地里有凤仙花和薄荷，奶奶却独爱这树下的兰花。闲暇时，我便蹲在奶奶身旁，用尚且稚嫩的言语对那些花评头论足。文心兰花朵状似舞姬，便给我叫作了跳舞花，记忆里，奶奶开怀地笑了起来。这几年我出外念书，奶奶随着年岁渐长，越发少给我来电。偶尔回去，奶奶时有病痛，精神不济，不再整日在我耳边唠叨。树下兰花架上只余几盆蝴蝶兰和美花兰，那跳舞花是一盆也没有了。想是奶奶有心无力，不忍糟蹋心爱之物，便送给有心人了。

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纵使跟了奶奶几年，我对种花还是一窍不通，养死了一盆富贵花后，就不再养花了，只在书房窗台上养几株仙人掌。奶奶对此颇为嫌弃，大概也因此不放心将那些兰花交予我。我曾遗憾没有好好和奶奶学习，继承那些美丽、意义深重的兰花。奈何我年轻又经不起诱惑的心，总使我静不下思绪来养花弄草。直到外婆走了，长春花被舅舅铲除了，成为虚幻的记忆。前年，奶奶想送掉几盆水仙花，被我接回家去了。如奶奶所说，有心终是不怕难的。在妈妈的帮助下，水仙花至今还开得好好的，奶奶来我家见了，露出了那个开怀的笑容。我想，我以后可以养奶奶的兰花了吧。

周末早晨，见黄花满地凋零，想起这许多来，平添几分忧思感悟。故人离世，再也不见其踪影，如梦似幻。唯有那深爱的花残存了音容笑貌，深刻且真实。