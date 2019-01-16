欧阳林 ‧ 生来要做你的儿 这一个晚上，我回到家，抱起扑上来迎接我的女儿，我亲了她一下跟她说：“爸爸爱你，一定要陪你长大！”她呵呵的笑着，还不会说话，一定也不知道，如果要等到她长大，甚至大学毕业，他的爸爸已经年近70了！

我有个亲戚，大老远的从新加坡来找我，为了控制他刚被发现的糖尿病。

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我测他的血糖值，发现只是高一点点而已，大部份人在这时候是不需要也不愿意吃药的。但他吃药控制的意愿很强，我于是给他一个低剂量。他接着每个月都不辞劳苦过两个海关，塞好几个小时的车，回来找我复诊，每次来都会带一张过去一个月每天二到三次的血糖记录表，还用电脑把它做成线型图，让我可以一目了然的判断他血糖控制的情况，用功程度令人惊叹，堪称是我20年来最用功的病人！

而他有3个小孩，最大的儿子每次都跟他来。我在大学期间就已听说过，这个小孩出生后面对一些问题，如今再见已廿几岁了，智商较弱，但不严重，行为友善，于是处处都表现得乖巧可爱。

我想起在台湾听过的一句话，聊天时便跟他说：“这一类的小孩在出生时，是非常慎选父母的，他们会选择能够照顾他们的父母，所以我们都需要珍惜这样的缘分！”他听了，看着小孩，摸摸他的头，微笑。显然的，小孩出生后发现天生智力不全所给这位父亲带来的焦虑，早已经过去，但不知为何，说到这里，我因为感动，眼睛冒出泪水，幸好没有溢出来。

不久，他告诉我他的同事忽然中风，而他自己曾有胆固醇高的纪录，正在吃新加坡医生开的胆固醇药，问我还需要注意些什么。我教他降胆固醇要吃的8种食物，他听到一半，发现太多资讯可能记不住，赶快拿笔做记录。

一定要陪你长大

再一次来时，他带来一张已经降回正常值的胆固醇报告，跟我说他想在我这里继续拿胆固醇的药吃，我算一下他的危险因素，跟他说：“你的胆固醇如今已降回正常，其实是可以减量，吃半粒就可以的！”大部份人听到这话都会很高兴，但他脸有焦虑，跟我说他还是想要吃一粒。我回答说：“吃一粒也没问题的，我只是怕增加你的负担而已。”

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他对自己健康的在乎与用心，是我病人当中的第一名。

再一天，我看诊时，电脑画面上先是看到一张病人照片，是个三十几岁的女性，脸很瘦小，脸型很不正常，我知道她背后一定有个疾病。我按号码灯时，两个年迈的父母，把这个已经三十几岁但体重却可能不到30公斤的女子抱进来，说：“她泻肚子，泻到全身没力不能动！”泻肚子这事情很小，吃药会好，但我关心的是，这女子在泻肚子以前，有什么疾病吗？父亲说：“她6岁时从椅子上摔下来撞到头，之后就不能行动，那时开始就长不大了！”

这对父母好辛苦，小孩出生时，他们一定和所有的父母一样，满心期待小孩长大，毕业，嫁人，但没想到6岁时的一个意外，让一切变了样，小孩没再长大，一直都需要他们的照顾，但他们已经年老了，还能永远像这样一直照顾着这孩子吗？

我马上想起了我那个新加坡的亲戚，忽然才明白，他那么重视自己的健康，一个很轻的高血糖及胆固醇，也不敢放过的要将它们控制到最好，原因就是因为他有一个无法自力更生的孩子，这孩子的一生都需要他的照顾，但人的生命有限，会年老，会生病，他于是努力要让自己健康的活着，才有能力去照顾他的小孩，这是为人父母的天性啊！

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这一个晚上，我回到家，抱起扑上来迎接我的女儿，我亲了她一下跟她说：“爸爸爱你，一定要陪你长大！”她呵呵的笑着，还不会说话，一定也不知道，如果要等到她长大，甚至大学毕业，他的爸爸已经年近70了！人生七十古来稀，我能不能活到那时候不知道，但要陪她长大，我也一定要先照顾自己的健康。

我在这一个晚上，吃下了我人生第一颗降胆固醇的药。

原来所有的小孩，在出生前都是慎选父母的，他们会选一个会爱护他们照顾他们的父母，而当你被他们选上时，请记得要珍惜这机会，不要忽略自己的健康，要先照顾好自己，才有生命去照顾他们！