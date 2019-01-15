2019伦敦马拉松‧谁赢就有望夺系列赛冠军‧吉普卓莫法拉双王战 吉普卓去年跑出2小时04分17秒第3次赢得伦敦马拉松冠军，以快两分钟多击败莫法拉。

（伦敦15日综合电）肯雅世界纪录保持者吉普卓今年将重返伦敦马拉松，比赛未开始，就与英国名将莫法拉展开赛前的口水战。莫法拉去年屈居第3，今年势必给吉普卓严峻的考验。

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吉普卓去年跑出2小时04分17秒第3次赢得伦敦马拉松冠军，以快两分钟多击败莫法拉。

曾在奥运会赢得4金、世锦赛赢得6冠（5000公尺与1万公尺竞跑）的莫法拉，自从2017年从田径跑道上退役后，去年才活跃马拉松战场，但他已经能取得2小时06分21秒的成绩，在该届赛事获得第3名。

莫法拉去年赢得芝加哥马拉松冠军，而吉普卓则在柏林马拉松打破世界纪录，跑出2小时1分39秒，比旧纪录快了78秒。

伦敦马拉松将在4月28日上演，吉普卓自然成为了争冠大热门。

吉普卓渴望与莫法拉决高低

吉普卓说：“我渴望今年的伦敦马拉松，因为将可以再次同场与莫法拉决一高低。莫法拉已在去年芝加哥马拉松证明自己有能力在世界大满贯赛中夺冠，而他自然也有能力在伦敦马拉松争冠。”

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他表示，除了莫法拉，尚有很多其他世界级名将，他将会非常期待大家可以在伦敦马拉松上演一场精彩的鏖战。

34岁的吉普卓和35岁的莫法拉两人目前在世界大满贯系列赛中联合领先，谁可在伦敦马拉松夺冠，就有机会拿下系列赛冠军。