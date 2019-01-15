大马羽球超级赛‧李梓嘉携2双打闯正赛‧顺发洁敏率先杀入次圈 吴顺发与赖洁敏在混双首圈是以23比21、21比14战胜香港组合张德正与吴咏瑢，成为第一支杀进次圈的大马球员，下一轮将对阵日本组合保木卓朗与永原和可那。

是自由人就应该互相帮忙！已退出国家队的陈炳顺（左二起）与陈蔚强就在周二入选赛中客串自由人刘隽程与徐家铭（左一）的教练，而两人也很争气摘胜杀进正赛首圈。（图：星洲日报）

（吉隆坡15日讯）大马羽球超级500赛今日点燃战火，混双首圈大马共3支组合率先登场，当中仅混双首圈5号种子吴顺发与赖洁敏闯入次圈。

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吴顺发与赖洁敏在混双首圈是以23比21、21比14战胜香港组合张德正与吴咏瑢，成为第一支杀进次圈的大马球员，下一轮将对阵日本组合保木卓朗与永原和可那。

不过陈堂杰与白燕微以18比21、12比21不敌日本组合金子祐树与松友美佐纪；陈健铭与赖沛君则以22比20、11比21、15比21输给英格兰夫妻档4号种子克里斯与加布里尔安库，首圈即遭淘汰出局。

赖洁敏：成国羽头号组合有压力

赖洁敏赛后表示：“我们在首局打得较辛苦，因为我们不能专注，对于风向的掌握也不好。之后我们进行了调整，才拿下比赛。”

洁敏也坦承他们作为目前国家队第一混双组合有压力：“相比之前的师兄与师姐（陈炳顺与吴柳莹），我们才搭档了3年左右，他们在比赛面对各种情况都我们经验丰富。不过，现在处于国家队头号组合的位置，对我们是很好的挑战与经历。”

接下来在大马大师赛，顺发与洁敏可能在8强对阵炳顺与柳莹，洁敏表示已离开国家队的师兄与师姐状态正佳，这将是他们很好的学习机会，而不管怎样，如果两队能够对阵，已确保一支大马组合晋级半决赛，这是好事。

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混双赛会5号种子吴顺发（右）与赖洁敏在自家门口发威，成为第一个杀进第2圈的大马球员。（图：星洲日报）

视与桃田交手为动力

李梓嘉矢要再闯关

在稍早前的入选赛，大马男单李梓嘉在首圈以3局险胜队友宋濬洋，次圈再以21比17、21比16打败泰国选手西迪龚，正赛首圈对手将是另一泰国选手塔农萨。而2名大马自由人伊斯干达与张崴烽则在入选赛次圈分别3局败于塔农萨和丹麦小将斯文德森，双双缘悭正赛。

挺进正赛的李梓嘉若在首圈成功击败塔农萨，便有机会挑战日本世界第一桃田贤斗，梓嘉将之视为赢下首圈的动力。他说，“如果有机会和桃田交手，将是很宝贵的经验，因为他是世界第一男单。”

大马国家羽球队男单主教练米士本则表示：“如果梓嘉能与桃田交手当然最好，他可以从中了解对手的打法。我们不必感到恐惧，就好比詹俊为在泰国大师赛能与中国的林丹顽抗一样，大家同样是球员，最重要是他能打出自己最佳水平。”

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家铭隽程清玉秋仙亮相正赛

男双入选赛方面，陈堂杰与万纬聪以19比21、14比21不敌中国世青冠军组合邸子健与王昶，后者明日正赛首圈将对战泰国大师赛男双冠军大马“双蔚”组合陈蔚强与吴蔚昇。另一支自由人组合徐家铭与刘隽程则以21比19、21比17战胜法国组合吉奎尔与拉巴挺进正赛，首圈将对上德国组合兰斯夫斯与塞德尔。

林佩颖与张美心在女双入选赛对阵德国组合埃弗勒与赫特丽，因林佩颖在次局绊倒疑似扭伤脚踝而退赛。张清玉与林秋仙则因对手普缇塔与萨希莉递补直接获得正赛参赛资格，首圈将硬撼日本2号种子兼奥运女双金牌松友美佐纪与高桥礼华。

大马混双组合许邦荣与谢宜茜与马印组合阿里夫与鲁斯蒂娜则在入选赛各自2局不敌荷兰组合塔博林与塞莉娜毕克和中国组合任翔宇与周超敏，双双无缘正赛。