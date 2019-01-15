大马羽球超级赛‧李梓嘉连闯2关晋正赛‧吴顺发赖洁敏率先闯次圈 吴顺发与赖洁敏在混双首圈是以23比21、21比14战胜香港组合张德正与吴咏瑢，不过大马另一支混双陈堂杰与白燕微却以18比21、12比21不敌日本组合金子祐树与松友美佐纪，遭到淘汰。

混双赛会5号种子吴顺发（右）与赖洁敏在自家门口发威，成为第一个杀进第2圈的大马球员。（图：星洲日报）

（吉隆坡15日讯）大马羽球超级500赛今日点燃战火，赛会混双5号种子吴顺发与赖洁敏首战告捷，成为第一支杀进第2圈的大马球员。

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吴顺发与赖洁敏在混双首圈是以23比21、21比14战胜香港组合张德正与吴咏瑢，不过大马另一支混双陈堂杰与白燕微却以18比21、12比21不敌日本组合金子祐树与松友美佐纪，遭到淘汰。

在稍早前的入选赛，男单李梓嘉连过两关，成功亮相正赛。

李梓嘉在首圈以3局险胜队友宋濬洋，次圈以21比17、21比16打败泰国选手西迪龚，正赛首圈对手将是另一泰国选手塔农萨。

2男单自由人无缘正赛

而两名大马自由人皆出局，伊斯干达虽然闯过入选赛首圈，但却在次圈以21比12、16比21、12比21败于塔农萨；张崴烽也在入选赛次圈以20比22、21比8、19比21输给丹麦小将斯文德森。

男双入选赛方面，陈堂杰与万纬聪以19比21、14比21不敌中国世青冠军组合邸子健与王昶，后者明日正赛首圈将对战泰国大师赛男双冠军大马“双蔚”组合陈蔚强与吴蔚昇。另一支自由人组合徐家铭与刘隽程则以21比19、21比17战胜法国组合吉奎尔与拉巴挺进正赛，首圈将对上德国组合兰斯夫斯与塞德尔。

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张清玉林秋仙获正赛大礼

林佩颖与张美心在女双入选赛对阵德国组合埃弗勒与赫特丽，因林佩颖在次局绊倒疑似扭伤脚踝而退赛。张清玉与林秋仙则因其他对手退赛，而直接获得正赛参赛资格，首圈将硬撼日本2号种子兼奥运女双金牌松友美佐纪与高桥礼华。

大马混双组合许邦荣与谢宜茜与马印组合阿里夫与鲁斯蒂娜则在入选赛分别2局不敌荷兰组合塔博林与塞莉娜毕克和中国组合任翔宇与周超敏，双双无缘正赛。