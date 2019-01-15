为致敬他甘自付罚金‧朴柱奉：桃田很尊重李宗伟 朴柱奉去年在大马公开赛现场看着桃田贤斗在决赛被大马的3届奥运会银牌得主李宗伟击败，宗伟也夺得创纪录的第12个大马赛冠军，只是很遗憾宗伟随即在印尼公开赛后因鼻癌远离赛场至今。朴柱奉对此表示，一旦宗伟病愈复出，他相信冠军重返最佳状态只是时间问题。

朴柱奉表示，桃田（图）的性格很不服输，但这也是他能持续进步的主因。（图：星洲日报）

（吉隆坡15日讯）日本国家羽球队总教练朴柱奉去年在大马公开赛现场看着桃田贤斗在决赛被大马的3届奥运会银牌得主李宗伟击败，宗伟也夺得创纪录的第12个大马赛冠军，只是很遗憾宗伟随即在印尼公开赛后因鼻癌远离赛场至今。朴柱奉对此表示，一旦宗伟病愈复出，他相信冠军重返最佳状态只是时间问题。

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朴柱奉说：“如果宗伟完全康复，他肯定能回到最佳状态，我很期待看到宗伟和桃田再次对决。”

“桃田很尊敬宗伟，其实在南京世羽赛颁奖礼，桃田不管劝阻，直接拿了特别为宗伟设计新款球拍站上领奖台，就是为了致敬宗伟。最终桃田因此被罚款500美元，但桃田自掏腰包付了这次罚金。”