朴柱奉：力争更多奥运参赛资格‧日羽东奥金牌要超上届 日本近年来崛起成为羽坛强旅，日本国家羽球队总教练朴柱奉谦虚表示球队只是正在逐步提升和进步。而今年是重要的奥运会积分赛年，日本在自家门口上演的2020年东京奥运会目标，是超越2016年里约奥运会的1金1铜成绩。

日本国家羽球队总教练朴柱奉，希望日本羽球队在2020年东京奥运会取得超越2016年里约奥运会1金1铜的成绩。（图：星洲日报）

（吉隆坡15日讯）日本近年来崛起成为羽坛强旅，日本国家羽球队总教练朴柱奉谦虚表示球队只是正在逐步提升和进步。而今年是重要的奥运会积分赛年，日本在自家门口上演的2020年东京奥运会目标，是超越2016年里约奥运会的1金1铜成绩。



球员时代集奥运会金牌和世界冠军于一身的韩国双打传奇朴柱奉，退役后担任教练一样可以称为传奇。他在2004年上任日本国家羽球队总教练后，在14年间带领东洋军从二流球队晋级为当今羽坛最强大团队之一，日本也一再创造历史首夺汤杯（2014年）、首夺奥运羽球金牌（2016年）和首夺男单世界冠军（2018年）。



谈及去年豪取男单世界冠军和世界第一宝座的桃田贤斗，朴柱奉称他不甘于连续被击败的性格，是他能持续进步并有出色表现的主因：“桃田在去年广州年终总决赛冠军战完败给打出全年最佳状态的中国选手石宇奇，桃田在比赛中完全没有机会。石宇奇成为桃田另一位主要对手，同时也成为桃田要继续进步并打败对手的动力。”



“例如去年桃田在香港公开赛半决赛输给韩国的孙完虎，他很快就在广州年终总决赛小组赛复仇。还有他之前输给印尼的安东尼也是一样的情况，他会想办法在下个比赛击败对手。所以在本次大马赛，桃田期待能击败石宇奇。我们能接受输球，但希望能在下一次赢回来。当然，在重要的比赛如奥运会，我们不希望输。”