朴柱奉：石宇奇是其主要敌手‧不服输让桃田持续进步 谈及去年豪取男单世界冠军和世界第一宝座的桃田贤斗，日本国家羽球队总教练朴柱奉朴柱奉称他不甘于连续被击败的性格，是他能持续进步并有出色表现的主因：“桃田在去年广州年终总决赛冠军战完败给打出全年最佳状态的中国选手石宇奇，桃田在比赛中完全没有机会。石宇奇成为桃田另一位主要对手，同时也成为桃田要继续进步并打败对手的动力。”

（吉隆坡15日讯）谈及去年豪取男单世界冠军和世界第一宝座的桃田贤斗，日本国家羽球队总教练朴柱奉朴柱奉称他不甘于连续被击败的性格，是他能持续进步并有出色表现的主因：“桃田在去年广州年终总决赛冠军战完败给打出全年最佳状态的中国选手石宇奇，桃田在比赛中完全没有机会。石宇奇成为桃田另一位主要对手，同时也成为桃田要继续进步并打败对手的动力。”

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“例如去年桃田在香港公开赛半决赛输给韩国的孙完虎，他很快就在广州年终总决赛小组赛复仇。还有他之前输给印尼的安东尼也是一样的情况，他会想办法在下个比赛击败对手。所以在本次大马赛，桃田期待能击败石宇奇。我们能接受输球，但希望能在下一次赢回来。当然，在重要的比赛如奥运会，我们不希望输。”