郑丁贤·金马仑走路工事件 这些人群，穿上党服，戴上党帽，但大多不是党员，而是政党或候选人请来撑场面，制造声势；他们摇旗呐喊，到处走动，吸引目光，于是人称“走路工”。

台湾选举时，经常会出现“走路工”；顾名思义，就是请来走路的工人。

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干么要请人走路？

原来，搞政治和搞餐饮业一样，要热热闹闹，人多才有人气，才能撑起场面。

餐厅开张时，必须召来人马，挤爆餐厅，满座几天；其实，多数都是免费招待，目的是让餐厅看来生意兴旺，才能吸引真正的顾客上门光顾。

选举活动，从提名到游行到造势大会，政党和候选人也要召集人马，少则百人，多则千人，巴士一辆接一辆的载来，或是组织摩哆车队前来。

这些人群，穿上党服，戴上党帽，但大多不是党员，而是政党或候选人请来撑场面，制造声势；他们摇旗呐喊，到处走动，吸引目光，于是人称“走路工”。

“走路工”应用得好，声势崛起，产生依偎效应，选民西瓜靠大边，就更有胜算。

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天下没有白走的路，当然，要请人走路，就得付费。

对了，“走路工”在台湾属于买票行为。

法律规定，只要双方收授超过台币30元（约4令吉），而且有利益交换的“对价关系”，就构成贿选行为。

如此，付出和收取费用者，都要罚款坐牢，而候选人即使当选，也可能判决当选无效。

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但是，如果能够证明费用是付给工作人员的慰劳或报酬，就不是贿选，而是合法的选举费用。

于是，“走路工”成为一个灰色地带，经常引起争议。但随着民主法治的进步，政党和候选人逐渐减少雇用“走路工”，近年来少了这些事件。

然而，“走路工”却出现在金马仑高原补选？

身穿希盟T恤的女子，在金马仑一个场合派钱，掀起大波。

国阵说，这是向原住民派钱贿选。

希盟说，这是付给志工的汽油津贴。

非政府组织也有不同的意见，有者认为不该，有者说是合理。

即使根据希盟的说辞，这些所谓的志工，也形同走路工。换句话说，他们并非是一般的“志愿”，而是有收取费用。

关键在于，这些费用究竟是“交通津贴”？

还是“酬劳”？乃至是“贿选”？

这是一个灰色地带。特别是在大马，我们缺乏一套完整和透明的政治献金和政治开支法律（PDEA），只有模糊，不合时宜的1954年选举罪行法；因此，难以界定走路工的法律责任。

奇怪的是，过去对选举的透明和干净程度要求甚高的净选盟2.0，这一次的要求却出奇的低。

它的主席范平东声称，只要竞选开销不超过20万令吉，向志愿者发出交通津贴，并不构成选举罪行。

问题是，净选盟2.0是否已经证实派发的是交通津贴，而不是其它用途？此外，收钱的人士，又是否为志愿人士？

净选盟2.0又是否有去了解，派出的钱，有没有派发机制和记录，证明是20万令吉竞选开销里头的一部份？

作为选举的看门犬，净选盟2.0应该要维持一贯高度严谨的立场，才有其信用。

有趣的是，过去的选举，一旦出现类似的走路工，不管是巴士车队或摩哆车队，一般的印象，都是出自国阵，以为只有国阵需要走路工，希盟的支持者，自动自发，自己掏腰包，不需要津贴，更无须走路费。

这一次，走路工却是出现在希盟阵营，莫非这是执政后的改变？