史无前例大挫败！梅伊政府被提不信任动议 国国会在432票反对、202票支持下，否决首相梅伊与欧盟达成的脱欧协议草案，其中高达118名保守党议员投反对票，令支持与反对票数相差230票，是历史上在任政府的最大挫败。

国国会在432票反对、202票支持下，否决首相梅伊与欧盟达成的脱欧协议草案，其中高达118名保守党议员投反对票，令支持与反对票数相差230票，是历史上在任政府的最大挫败。

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梅伊向国会发声明指，计划于当地时间下周一（21日）提出新的脱欧方案，让议会再次表决。

协议被否决后，工党党魁郝尔彬（Jeremy Corbyn）对梅伊政府提出不信任动议，将于当地时间周三（16日）晚上7时（香港时间周四凌晨3时）表决。

如果保守党政府在不信任动议投票中胜出，将继续执掌；若输掉表决，又不能在14天内组成新政府并通过信任投票，国会就会解散，提前举行大选。但如果政府输掉不信任投票，而组成的新政府在14天内赢得信任投票，文翠珊就必须辞职，保守党将产生新首相。

(英国广播公司/中央社/观察者网)