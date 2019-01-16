1岁女婴疑遭虐死·打翻牛奶被母亲木条殴打“管教” 警方调查，这名女婴由17岁未成年的薛姓母亲照顾，同住在台南市北区开元路的公寓大楼内，薛姓母亲的26岁薛姓堂姐、28岁的何姓堂姐夫、及以开计程车为业的李姓男子也都住在一起。

（台湾·台南16日讯）台南昨晚惊传一名1岁多的女婴疑遭虐死。女童被送到医院时，已无呼吸心跳，全身遍布大面积瘀青，警方逮捕女童的未成年母亲、母亲的堂姐夫妻及李姓男友人，将依杀人罪嫌送办。

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台南市警局第五分局副分局长郭永益今天告诉中央社记者，一名1岁7个月大的女婴，昨晚9时许被人送往台南市中西区的郭综合医院，到院时已无呼吸心跳，院方急救半小时后宣告死亡，女童身上遍布大面积的瘀青，疑遭虐死。

警方调查，这名女婴由17岁未成年的薛姓母亲照顾，同住在台南市北区开元路的公寓大楼内，薛姓母亲的26岁薛姓堂姐、28岁的何姓堂姐夫、及以开计程车为业的李姓男子也都住在一起。

薛母供称女婴在家翻倒牛奶，一时气愤才持木条殴打，后因发现女儿呼吸微弱，已近昏迷，薛母等屋内4名大人，才赶紧搭乘李男的计程车将女婴送医急救。薛母等4名大人坦承曾因女婴不乖出手“管教”。

警方随即逮捕薛母等4人，女婴遗体送往台南市立殡仪馆，等候台南地检署检察官验尸，全案将依杀人罪嫌送办，女婴死因得等检方相验后才能确认。

女婴疑遭虐死的事在网路传开后，数十名民众及10多辆汽机车，今天凌晨在第五分局外聚集，准备教训薛母等人，警方数度驱离，人车才逐渐散去。

（台湾中央社）