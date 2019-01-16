港消委会测试58款饼干‧近九成含基因致癌物 香港消委会测试市面上58款曲奇及甜酥饼样本，结果发现全属“高糖”或“高脂”食物，同时属高糖及高脂肪亦达46款。另外，近九成样本（51款）检出基因致癌物，只有7款不含基因致癌物。

（图：香港明报）

香港消委会测试市面上58款曲奇及甜酥饼样本，结果发现全属“高糖”或“高脂”食物，同时属高糖及高脂肪亦达46款。另外，近九成样本（51款）检出基因致癌物，只有7款不含基因致癌物。

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消委会安全测试包括检测样本是否含有污染物环氧丙醇（glycidol）、丙烯酰胺（acrylamide）及氯丙二醇（3-MCPD）。

测试发现，40款检出环氧丙醇，含量介乎每公斤3.4至1900微克，该污染物是油脂经高温精炼加工而形成，并以缩水甘油脂（glycidyl esters，GE）形式存在于油脂中。非预先包装或获豁免营养标签的预先包装样本中，含量最高的是“无印良品”Oats Crunch Sable Hazelnut，每公斤含1100微克；含量最高的附有营养标签的预先包装样本为“元朗荣华”荣华蛋卷，每公斤含1900微克。

另外，42款样本检出丙烯酰胺，含量介乎每公斤32至340微克。非预先包装或获豁免营养标签的预先包装样本中，含量最高的是“无印良品”Oats Crunch Sable Hazelnut，每公斤含230微克。

35款样本检出氯丙二醇，含量介乎每公斤11至780微克，实验动物长期摄入过量的3-MCPD会损害肾脏功能及影响雄性生殖系统。其中非预先包装或获豁免营养标签的预先包装样本中，含量最高的是“无印良品”Oats Crunch Sable Hazelnut，每公斤含580微克。含量最高的附营养标签的预先包装样本为“泰昌饼家”蝴蝶酥，每公斤含780微克。泰昌饼家表示，其蝴蝶酥“符合香港现行的法例要求”，但明白事件或引起消费者疑虑，故决定即日起主动暂时停售蝴蝶酥，并会与供应商等了解，期望改良食材成份。

环氧丙醇及丙烯酰胺属基因致癌物，联合国粮食及农业组织／世界卫生组织联合食品添加剂专家委员会指，不能为该等物质厘定安全摄取量，建议摄入愈少愈好。

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7款不含基因致癌物的曲奇及甜酥饼包括：

‧珍妮泰迪（聪明小熊）奶油花曲奇（牛油花）（$140（港币、下同）/640克）

‧ICookie Follow Your Heart挤花牛油曲奇（$72/224克）

‧东海堂牛油曲奇（$16/8件x4克）

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‧Blesscuit Bakery Passion Fruit and Mango Cookies（$68/8件）

‧Crostini红莓榛子曲奇（$58/227克）

‧曲奇童话野莓曲奇（$88/180克）

‧荣光创意手工曲奇Glory Bakery燕麦提子（$26/114克）

此外，46款附营养标签的样本中，29款检测出的营养素含量跟标签的差距超出规定的容忍限，最严重1款检出的糖含量，与标示相差达210%，消委会已将所有检测结果转交食物安全中心跟进。

食安中心：正跟进

食安中心表示，正跟进消委会转介怀疑不符合《食物及药物（成份组合及标签）规例》的样本，并指就消委会报告列明的3款有害物，即氯丙二醇脂肪酸酯、缩水甘油酯及丙烯酰胺，食品法典委员会尚未制订其食品中最高含量，但就丙烯酰胺制订了实务守则，并正草拟氯丙二醇脂肪酸酯及缩水甘油酯的实务守则。

食安中心又指，2016至2018年期间共抽取超过200个曲奇和酥皮饼样本作化学（包括金属杂质及霉菌毒素等）及微生物测试，样本全部合格。（香港明报）