【暖势力】省开支顶烈日载沙填修草场．女校长80岁董事乐当苦力 为了节省学校开支，峇眼拿督华夏小学娇柔女校长与董事长及逾80岁董事财政，连续2天在烈日下亲自载沙填修学校草场！

逾80岁王祝成（左起）驾三轮摩哆车，马福来及校工协助推车。（图：星洲日报）

（安顺15日讯）为了节省学校开支，峇眼拿督华夏小学娇柔女校长与董事长及逾80岁董事财政，连续2天在烈日下亲自载沙填修学校草场！

广告

看到这感人的一幕，该校女副校长在第二天一有时间，也加入填沙的劳力工作，并在多位校工的协助下，终于合力将学校草场填满了沙。

董事长马福来和校长胡丁蔼今日向星洲日报坦承，平时他们都没进行这类劳力工作，所以这两天身体都出现酸痛，但两人都愉快地表示“还好啦”！

围墙重建大罗里辗坏草场

马福来说，之前学校进行围墙重建工程，大型罗里运载建材进入学校，导致草场毁坏，需要填沙，好让草场在日后重新长出青草恢复原状。

“我们分别在昨早及今早，从10时工作到11时30分。80多岁的董事财政王祝成借我们一辆三轮摩哆车，我和校长及王祝成都学会驾三轮摩哆车，运载河沙修填草场。”

马福来说，首日副校长谢秀爽有任务在身，没参与填沙工作，但她在第二天一有时间，马上加入填沙工作，和他们一起努力。

广告

胡丁蔼表示，为了节省学校开支，她们与董事、校工都是以志愿式进行这项劳累的工作。

逾80岁董事财政也效力

“我们见到王祝成已逾80岁，要他做一会儿就休息，没想老当益壮的王祝成竟然说不需休息，可以继续做下去，但因烈日过于猛烈，近中午时分，我们便停下来，花了2天的努力终于将草场填满了沙。”

她说，虽然大伙感到劳累，但大家能一起为学校付出，都感到很愉快。

广告

娇柔女校长胡丁蔼亲自驾三轮摩哆车载沙填修学校草场。（图：星洲日报）

王祝成老当益壮，铲沙送上三轮摩哆车。（图：星洲日报）