中国救经济 带动美股向上‧道指升155点 虽然政局继续动荡，例如英国脱欧协议在议会遭否决、美国统特朗普试图绕过国会民主党领袖打破停摆谈判僵局的努力失败，但是市场将焦点放于中国承诺加大经济刺激力度，以应对增速放缓之上，刺激美股向上，道指曾升最多189点，标普500创逾一周最大涨幅，科技股领涨。

（图：美联社）

（纽约16日讯）虽然政局继续动荡，例如英国脱欧协议在议会遭否决、美国统特朗普试图绕过国会民主党领袖打破停摆谈判僵局的努力失败，但是市场将焦点放于中国承诺加大经济刺激力度，以应对增速放缓之上，刺激美股向上，道指曾升最多189点，标普500创逾一周最大涨幅，科技股领涨。

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道琼斯工业平均指数收涨155点，升幅0.66%，报24065点。标普500指数收涨27点，升幅1.08%，报2610点。纳斯达克综合指数收涨117点，或1.71%，报7023点。

联合健康升3.55%，报256.87美元（下同），是贡献道指升幅最大的蓝筹，贡献59点，而3M跌1.68%，报188.94元，拖低道指21点。

科技股方面，苹果收市报153.07元，升2.04%，谷歌母公司Alphabet收市报1086.51元，升3.32%，亚马逊收市报1674.56元，升3.54%，Facebook收市报148.95元，升2.44%。

欧洲STOXX600指数收涨0.35%，报348点。德国DAX指数收涨0.34%，报10891点；法国CAC40指数涨0.5%，报4786点；英国富时100指数收涨0.59%，报6895点。（香港明报）