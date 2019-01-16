拉欣诺：政府过于仓促·“应公投定废死” 前全国总警长丹斯里拉欣诺今日认为，内阁过于仓促决定废除死刑，尽管目前有关废除死刑的修正法案还未提呈国会和通过表决，但仍然希望政府能先听取民意，必要时甚至展开全民公投以示真正民主。

拉欣诺（左）召开新闻发布会表达反对废除死刑的立场，并呼吁政府听取大部份国人的意见，必要时举行公投，旁为阿南瑟曼律师。

（吉隆坡15日讯）前全国总警长丹斯里拉欣诺今日认为，内阁过于仓促决定废除死刑，尽管目前有关废除死刑的修正法案还未提呈国会和通过表决，但仍然希望政府能先听取民意，必要时甚至展开全民公投以示真正民主。

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他指出，他自己绝不赞同废除死刑，也对希盟政府上台执政后为了兑现他们的竞选宣言而仓促作出是项决定，感到失望。

他在新闻发布会上说，政府应该听取民意或咨询相关组织和单位的意见，再作决定也不迟。

“马来西亚是民主国家，政府应该以大多数人民的利益为依归。

很明显的，调查显示80%的国人希望保留死刑。”

西方价值观抵触国法

拉欣诺是在3位律师邓惟浰、阿南瑟曼和法依胡拉曼的陪同下，针对最近一些支持废除死刑的非政府组织如大马人权委员会、捍卫自由律师团（LFL）、律师公会和国际特赦组织（AI）召开新闻发布会，促请政府勿仓促接纳这些西方国家的政策，或受到一些非政府组织的误导和施压；毕竟很多西方价值观跟我们亚洲价值观，特别跟马来西亚的法律有所抵触。

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“马来西亚是继菲律宾之后，第二个决定废除死刑的亚洲国家。”

拉欣诺表示，大部份的亚洲国家迄今仍然保留死刑，以维护社会治安和公共秩序，而且这些国家都在经济和社会方面取得进步，这包括新加坡、中国、日本、印尼和泰国。

杀人须承担法律责任

身为一名前资深警官，他说，罪案的发生有许多原因，杀人者之所以杀人也有许多因素，最需要探讨的是保留死刑之理由，以及是否有必要。

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他举例，一个人涉及欺骗另一个人必定会有相关惩罚，同样地，杀人后就得承担法律责任，由法庭依据所掌握的证据去审杀人犯。

拉欣诺认为，虽然政府已经作出决定，但他还是促请政府成立一个委员会详细研究废除死刑的可行性。

“西方社会如欧美国家要求废死只不过一两个原因，不外是认为自己是先进国家、社会文明比别人进步。”

他反问，政府和那些号称捍卫人权的组织支持废死的决定，可有从另一个角度为受害人的家属着想？

“试想看，若废除了死刑，那些孩子不幸遭人杀害的父母，另一半遇害的男女，他们的感受和内心的悲痛有谁同情？他们只能哭而已。”

拉欣诺表示，政府实施废死政策跟我们的文明无关，尽管人权分子支持，但事实上根据一些民调结果显示，60至80%的人民反对废死。

