教总：确保5倡议有效．教部须关注执行后状况 马来西亚华校教师会总会（教总）促请教育部密切关注执行5大倡议及9项措施时所出现的各种状况，以便对症下药，确保有关措施能有效减少与教学无关的文书和行政工作，让老师回归到教书育人的本位，致力于教学工作。

（八打灵再也15日讯）马来西亚华校教师会总会（教总）促请教育部密切关注执行5大倡议及9项措施时所出现的各种状况，以便对症下药，确保有关措施能有效减少与教学无关的文书和行政工作，让老师回归到教书育人的本位，致力于教学工作。

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“教总欢迎教育部从今年1月开始落实减轻教师工作措施，无论如何这项宣布只是一个开始，更重要的是必须确保执行过程的顺利和有效，而且必须继续聆听老师的心声，以不时进行检讨和改善。”

教总今日发文告指出，教育部也必须确保上情得以下达，特别是各州教育局和县教育局必须遵从中央的决策，并给予密切配合。

吁改善教师教学问题

另外，教总吁请教育部关注和改善教师在教学上所面对的问题，尤其是简化校本评估和减少填写没有实质意义的报告和资料，如此老师才能把更多时间和精神放在教学上，致力落实教育改革的目标，以利国家教育的发展。

“教育部在教育改革的推动上，包括废除小学一、二、三年级考试、推行课堂评估等等，都需要老师把更多时间放在教学上，包括与学生有更多的互动，并根据学生的潜能和学习倾向来进行教学活动，以提升学习的成效。”