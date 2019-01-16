砂旅游局就是不一样·婆罗洲须猪红包封主角 砂拉越旅游局与砂人民一起共庆华人新年，而且适逢今年是猪年，更特别挑选了峇哥国家公园明星动物--婆罗洲须猪（Bornean Bearded Pig）作为红包封的图案，再再突显了砂拉越就是这么的不一样！

砂旅游局职员一起展示婆罗洲须猪红包封。

（古晋15日讯）砂拉越旅游局与砂人民一起共庆华人新年，而且适逢今年是猪年，更特别挑选了峇哥国家公园明星动物--婆罗洲须猪（Bornean Bearded Pig）作为红包封的图案，再再突显了砂拉越就是这么的不一样！

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砂政府目前正积极推广砂拉越旅游，因此，配合庆祝华人新年，砂旅游局特别推出红包封，赠送给合作伙伴及民众，共同参与推广努力。

推广砂特有野生动物

婆罗洲须猪是砂拉越标志性动物，也是峇哥国家公园中，仅次于长鼻猿的明星动物，所以，获选为担任红包封的图案主角。

砂旅游局推出红包封，是遵照华人的庆祝传统，包括12生肖，而且也有带给人幸运及福气的珍贵含意，这都清楚呈现在红包封上的须猪图案及金色的福字上。

华人新年是全球华人的重大节日，给予红包是长辈给小辈的传统祝福。砂华人占约24%，因此，砂旅游局此红包封，在推广砂的特有野生物生态、旅游业及节日庆祝活动上，堪称是一举多得。

该红包封将赠送给合作伙伴及游客，包括大马旅游局在中国、香港及台湾的办事处，以期在中国更大力推广砂拉越旅游。

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砂旅游局首席执行员莎兹迪表示，华人文化是砂多元文化中的重要元素，是砂旅游的人文及社会特色之一。

21日游客资讯中心供索取

砂旅游局于本月21日正式推出该红包封，游客可在古晋、美里及诗巫的游客资讯中心（VIC）索取。古晋是在旧法庭，美里是Lot452，Jalan Melayu及诗巫为SibuHeritage Centre。

根据网络上查询，须猪（学名Susbarbatus）称为婆罗洲须猪，属猪科猪属，是一种分布在马来群岛上的野猪。

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须猪特点是嘴部有突出胡须，分布于苏门答腊、婆罗洲、马来半岛和苏禄群岛，主要栖息处是雨林和红树林，以家庭形式生活，母猪会照顾幼猪至18个月大，它们会和其他猪科家族成员杂交。

通常最活跃时间是早晨和深夜，中午在泥沼中休息或睡眠，食物包括水果、真菌、无脊椎动物、海龟卵和动物尸骸。