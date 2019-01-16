第一次听到儿子叫妈妈．胡杏儿：心都被融化了 胡杏儿儿子Brendan已经15个月大，早前杏儿一家三口外游，回港后杏儿又再继续工作赚奶粉钱。日前杏儿获邀拍摄奶粉广告，再与上一辑广告的小演员合作，二人相处了大半天，正好为杏儿在Brendan踏入幼儿成长阶段前预演。

杏儿透露囝囝布伦丹已懂得叫妈妈。（胡杏儿的Instagram图片）

胡杏儿儿子Brendan已经15个月大，早前杏儿一家三口外游，回港后杏儿又再继续工作赚奶粉钱。日前杏儿获邀拍摄奶粉广告，再与上一辑广告的小演员合作，二人相处了大半天，正好为杏儿在Brendan踏入幼儿成长阶段前预演。

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1岁多的儿子Brendan，对周遭事物充满好奇，兼且学说话和走路，看着Brendan每天成长，却令杏儿内心挣扎，她解释：“眼见Brendan每日长大，当然好感恩他健康成长；但另一方面，自己好矛盾地舍不得儿子成长得太快，很希望可以抽多点时间陪儿子，因为很怕错过他每个很难得的‘第一次’，很想亲眼去见证这些重要时刻！”

最近儿子牙牙学语，第一次听到Brendan叫“妈妈”，杏儿称自己甜到入心，有被融化的感觉：“现在他学懂叫‘妈妈’、‘婆婆’、‘嗲嗲’，但每次看见任何动物，无论马、狗、猫就会发出‘咆’声。”

自Brendan出世后，为家庭带来不少欢乐，杏儿扬言：“希望可以生多一个，其实生完Brendan后觉得小朋友真的好可爱，随着年龄增长，都希望尽快生多个，让儿子有弟弟或者妹妹，如果只得他自己一个会好寂寞，所以我们会好好努力。”

（香港明报）