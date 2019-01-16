张志强：被咬者诊断呈阴性反应．西马没人染狂犬病 卫生部指出，目前西马及太平地区没有出现人类被传染狂犬病的病例。

张志强（右）指出，目前太平和西马地区没有出现人类被传染狂犬病的病例。左起为李文材、祖基菲里、陈超明。（图：星洲日报）

（布城15日讯）卫生部指出，目前西马及太平地区没有出现人类被传染狂犬病的病例。

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卫生部副总监（公共卫生）拿督张志强于今日在新闻发布会上受询太平爆发狂犬病一事时指出，根据兽医局总监的宣布，虽然出现人类被狗咬的案例，但诊断结果均呈阴性反应。

他说，根据作业程序，该部会和兽医局紧密合作，监控所有狗咬的案例，以及确保所有的职员接受处理狗咬案例的训练。

此外，卫生部长拿督斯里祖基菲里指出，去年砂拉越爆发狂犬病与槟州或有所相似，因为两州文化有相同之处。

他说，但在太平区方面，或许与其他地区不一样，该部会谨慎处理太平区的情况。

出席新闻发布会者尚有卫生部副部长李文材、秘书长拿督斯里陈超明、卫生总监拿督诺希山。

落实禁烟令首14日

发19914警告信12.7万张传单

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另外，祖基菲里指出，自禁烟令落实以来，从1月1日至昨日（14日）为止，卫生部已检查了4万9594间食肆和餐馆，并发出1万9914封警告信以及派发12万7004张传单。

他说，该部也对12万5789人给予劝告和讲解。

另外，询及全国职业安全与卫生机构主席丹斯里李霖泰建议将禁烟区扩大至办公室及工作场所的室内范围，祖基菲里表示，该部会继续考虑民众提出的建议。

询及《太阳报》报道指出，实习医生工作超时一事，卫生部将采取什么行动应对，祖基菲里表示，该部正在研究此事件，很快会有相关的报告。

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北马没基孔肯雅病例

另外，询及泰国南部爆发基孔肯雅（chikungunya）病毒，张志强表示，该部确实收到相关的传言，而目前为止，我国北部地区没有基孔肯雅病毒的病例。

他指出，重要的是有关当局会尝试监控入境处，也就是海关的范围，以确保蚊子的繁殖率是最低的。

“当然，我们不可能控制整个边界，因为人流量多，但我们会尝试控制。”

撤照信发森爱心肾脏医院

针对森州爱心洗肾中心及爱心肾脏专科医院暂停运作一事，祖基菲里指出，针对该医院较早前提出的上诉，有关的上诉无法被考虑，而卫生部也在今日发出撤销执照的信函。

他说，有鉴于此，该医院需要归还医院执照以及马上停止运作。