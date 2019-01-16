“华为只是贸易战一粒芝麻”‧任正非否认公司涉间谍活动 74岁的任正非表示，华为“从未收到任何政府指令，提供不恰当的资讯”，而他本人“非常思念”女儿。

华为创办人任正非表示，“华为只是美中贸易摩擦的一粒芝麻”。（图：美联社）

（中国‧深圳15日综合电）华为创办人任正非周二打破沉默，亲上火线向媒体捍卫华为，驳斥华为协助中国监控西方政府的指控。他并淡化华为在美中贸易紧张关系中的角色，强调“华为只是美中贸易摩擦的一粒芝麻”。

广告

74岁的任正非表示，华为“从未收到任何政府指令，提供不恰当的资讯”，而他本人“非常思念”女儿。

他的女儿、华为财务长孟晚舟因遭美方指控贩售美制设备给伊朗而在加拿大遭逮，现已交保，须接受居家监控，目前正等待引渡听证会。

任正非在深圳一场会晤媒体的圆桌会议上说：“我依然爱我的国家，我支持中国共产党，但我从未做出伤害其他国家的任何事。我个人的政治理念和华为的商业营运并没有紧密关联。”这是他个人第三次正式接受外国记者访问。

任正非强调，若北京当局要求华为提供客户敏感资讯，他会予以回绝。

任正非称，美国总统特朗普是一个伟大的总统，提出大幅减税令企业受惠，但特朗普应对各国企业好些，以吸引外资到美国投资，让政府获取足够税收，强调正观望特朗普是否干预其长女的案件。

另据报道，加拿大总理杜鲁多周一对内阁进行小幅改组，包括任命耶鲁大学法律系前教授拉梅蒂接掌司法部，此举或影响华为首席财务长孟晚舟案件的走向。