控方：慕沙阿曼有可能潜逃．促检讨归还护照决定 地庭日前批准暂时归还沙巴前首长丹斯里慕沙阿曼的护照，以让他到国外接受治疗，但控方认为面对35项贪污指控的慕沙阿曼有潜逃的可能性，要求高庭检讨这项决定。

（吉隆坡15日讯）地庭日前批准暂时归还沙巴前首长丹斯里慕沙阿曼的护照，以让他到国外接受治疗，但控方认为面对35项贪污指控的慕沙阿曼有潜逃的可能性，要求高庭检讨这项决定。

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主控官沙林副检察司认为，慕沙阿曼以到国外接受治疗为由申请取回护照，这个理由并不特殊、不充足，也不见得迫切需要取回护照的必要。

“不应仅仅因为需要接受治疗，就批准慕沙阿曼的申请。法庭应考虑到被告患上的疾病所需的治疗程序。”

沙林说，慕沙阿曼无法出示证据，证明他在国外接受的治疗无法在国内获得同样的治疗，并指慕沙阿曼其实可在国内任何一家医院获得治疗。

“没有任何记录显示被告需进行心电图、验血、冠状动脉造影、血管造影及多导睡眠图检查不能在我国进行，而这些基本临床检查或测试是可以在国内进行的。”

慕沙阿曼的代表律师阿米尔韩查则说，这不是其当事人首次接受治疗，而是自1996年起的后续治疗。

他指出，英国医院的医药专家曾告知慕沙阿曼，若他暂停当时正在接受的治疗将会增加身体风险，尽管如此，被告决定去年8月返马助查案件。

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他说，被告不曾潜逃，而拒绝让被告接受后续治疗的做法对被告有欠公平。

高庭今裁决

高庭法官再尼马兹兰将于明日作出裁决。

地庭法官罗兹娜于本月7日，批准从今日起至2月10日暂时归还慕沙阿曼的国际护照，以让他赴伦敦及新加坡进行医药治疗。

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慕沙阿曼涉嫌于2004年12月20日至2008年11月6日期间，在香港及新加坡7间银行和金融机构受贿6330万美元（约2亿6346万0962令吉），以沙巴首长及沙巴基金局主席身份，将伐木特许经营权颁给数家公司，包括SegarTepat私人有限公司和JVLestari私人有限公司。

他抵触1997年大马反贪污委员会法令第11条文，罪成可被判处监禁最高20年，以及罚款不超过贿金的5倍，或1万令吉，视何者为高。