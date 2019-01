杨巧双：正确性教育很重要·孩童被误导才会乱伦

(吉隆坡15日讯)妇女及家庭发展部副部长杨巧双认为,若没经过他人误导,孩子绝不会犯下乱伦或发生性行为。

针对金宝姐弟乱伦产婴事件,杨巧双表示,社会福利局(JKM)将给予印裔少年正确的性教育辅导,因为性教育非常重要,而教育部也正在检讨我国的性教育,以确保及早灌输孩子这方面的知识。

她说,社运分子阿祖鲁也在其推特上传一则贴文,有关我国小学三年级《体育与健康教育》教科书中的一篇内容,讲述女孩需注意自己的衣着打扮、换衣服时需关上门,以及不要独自走在僻静地方,否则若发生性骚扰事件,将影响女孩及其家人的声誉。

她认为,教育部必须对上述内容进行审查,以消除对受害者指责和羞辱的内容,因为当发生了性骚扰事件时,责怪与羞辱女孩是不对的,男孩也需要学会如何尊重女性。

From a Darjah 3 textbook. Victim-blaming is not acceptable. Not only does this put the responsibility of preventing sexual harrassment solely on the shoulders of a girl, it also implies that she had it coming! Shaming kids is not acceptable. @hannahyeoh @maszlee @KemPelajaran pic.twitter.com/qORfLu9ZTj