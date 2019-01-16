杨巧双：正确性教育很重要·孩童被误导才会乱伦 妇女及家庭发展部副部长杨巧双认为，若没经过他人误导，孩子绝不会犯下乱伦或发生性行为。

（吉隆坡15日讯）妇女及家庭发展部副部长杨巧双认为，若没经过他人误导，孩子绝不会犯下乱伦或发生性行为。

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针对金宝姐弟乱伦产婴事件，杨巧双表示，社会福利局（JKM）将给予印裔少年正确的性教育辅导，因为性教育非常重要，而教育部也正在检讨我国的性教育，以确保及早灌输孩子这方面的知识。

她说，社运分子阿祖鲁也在其推特上传一则贴文，有关我国小学三年级《体育与健康教育》教科书中的一篇内容，讲述女孩需注意自己的衣着打扮、换衣服时需关上门，以及不要独自走在僻静地方，否则若发生性骚扰事件，将影响女孩及其家人的声誉。

她认为，教育部必须对上述内容进行审查，以消除对受害者指责和羞辱的内容，因为当发生了性骚扰事件时，责怪与羞辱女孩是不对的，男孩也需要学会如何尊重女性。

From a Darjah 3 textbook. Victim-blaming is not acceptable. Not only does this put the responsibility of preventing sexual harrassment solely on the shoulders of a girl, it also implies that she had it coming! Shaming kids is not acceptable. @hannahyeoh @maszlee @KemPelajaran pic.twitter.com/qORfLu9ZTj — Azrul Mohd Khalib (@azrulmohdkhalib) January 14, 2019

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确保性教育达保护效果

“最重要的是教育部要确保性教育达到平衡保护的效果，同时也要教导学生尊重他人。”

杨巧双也透露，经过社会福利局所成立的托儿所特别专案组的审查后发现，有超过500间政府机构因空间及地点合适性问题，没办法设立托儿所，如今该小组已完成了稽查工作，接下来将会继续跟进此事。

她认为，私人领域应在工作场所设立托儿所，作为公司职员的福利之一，让职业父母都可将孩子送到托儿所，继而安心工作。