纳吉被赞有创意！设计优惠劵调侃希盟百日诺言 金马伦补选在即，前首相纳吉在脸书调侃希盟政府，现在是兑现承诺的最佳时机，并建议金马仑选民在拿汽油津贴时，使用希盟的“百日承诺优惠券”向希盟的工作人员索偿。

前首相纳吉在脸书调侃希盟政府。

（吉隆坡16日讯）金马伦补选在即，前首相纳吉在脸书调侃希盟政府，现在是兑现承诺的最佳时机，并建议金马仑选民在拿汽油津贴时，使用希盟的“百日承诺优惠券”向希盟的工作人员索偿。

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纳吉在脸书发挥创意，上载一张希盟政府的“百日新政落实10大承诺”的其中三项承诺，即废除所有施加于垦殖民（FELDA）的不合理债务、收入未达4000令吉的高等教育基金（PTPTN）借贷者暂缓偿还，以及推行健康关怀计划，将这三项承诺设计成优惠券形式。

纳吉在文中指出，“希盟政府承诺在百日新政兑现10项承诺，但如今已执政超过200天，是时候兑现这些承诺了。" 因此他呼吁金马仑选民，向希盟工作人员领取汽油津贴时，顺便提交优惠券。

“您可能可以豁免支付PTPTN、获得一张每年500令吉用于大马所有私人诊所的保健卡、至于垦殖民得话，就可以完全清偿债务。”

纳吉更直言，“没有尝试，不知道。”

不过在开玩笑的同时，纳吉也表示，在希盟开更多口头支票之前，金马仑选民应该利用这一次的补选，让希盟履行当初所做出的承诺。

对于纳吉提出的优惠券，许多网民称赞很有创意，更有人借机嘲讽希盟，“收集50张的优惠券，可以换取20令吉的汽油津贴。”

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另外，也有网民坦言，“尽管希盟才执政8个月，但人民已经感受到5年的痛苦生活。”

