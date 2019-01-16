祖莱达：一个月内做全面决定‧进口废塑料将征税 房屋及地方政府部长祖莱达表示，该部将在一个月内针对进口废塑料的课题做出全面的决定，包括营业执照的收费、核查费用及每吨进口塑料所征收的税率等。

祖莱达（站者左）针对进口废塑料课题进行公共汇报会。（图：星洲日报）

（布城15日讯）房屋及地方政府部长祖莱达表示，该部将在一个月内针对进口废塑料的课题做出全面的决定，包括营业执照的收费、核查费用及每吨进口塑料所征收的税率等。

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她今日在布城办公室进行公共汇报会后，接受媒体访问时说，他们已在会议中做出征收税务的决定，无论如何，需要法令修改才能征税，因此接下来也需要进行修改法令的程序。

她解释，废塑料领域有高潜质，因为将为国家收入做出贡献，只是向来政府没有向进口塑料的公司征收税务。

“进口废塑料的公司只需要在申请营运执照时，向地方政府缴付相关费用，除此之外，没有其他费用及税务，政府也没征收进口税。”

她强调，政府不允许入口肮脏的塑料，但无奈一些公司没有遵守规则，在关税局的申报表格上虚报资料，这也间接促成人民对这领域的负面看法，以为政府允许商家入口肮脏的塑料。

“我们已要求关税局严禁监督，确保所进口的都是有品质的废塑料，我们也要求他们检查100%进口废塑料的货柜。”

此外，祖莱达表示，该部也将重新探讨对非法经营处理废塑料公司的罚款数额，因为300令吉属过低。

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“第一次、第二次及第三次犯错都是300令吉罚款，实际上这些非法营业者赚取的利益可高达千万，所以我们将会探讨采取更重的对付行动。”

她说，该部也已经要求地方政府及州政府，针对出租土地给非法营运废塑料公司的地主采取更强硬的对付行动。