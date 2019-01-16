贸消部新措施‧颜色区别‧ 阻滥用家用煤气 鉴于业者滥用14公斤津贴家用煤气的情况猖獗，政府于去年5月制定新措施， 要求石油公司推出和14公斤家用煤气桶颜色有别的14公斤工业用途煤气桶，借此辨识和取缔滥用津贴家用煤气的业者。

据知，各天然气业者已准备好紫色煤气桶，只是等待贸消部的指示。

（八打灵再也、马口15日讯）贸消部出招分辨取缔遭商家滥用的14公斤津贴家用煤气。

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鉴于业者滥用14公斤津贴家用煤气的情况猖獗，政府于去年5月制定新措施， 要求石油公司推出和14公斤家用煤气桶颜色有别的14公斤工业用途煤气桶，借此辨识和取缔滥用津贴家用煤气的业者。

柔佛州煤气代理商公会秘书蔡志国对星洲日报说，由于过去商家和业者普遍滥用14公斤的津贴家用煤气，贸消部早在去年5月1日起推出新的措施，并在去年11月先在各大城市展开取缔行动。

"第一次只是给予警告，第二次就会发出罚单， 罚款额还不轻。"

他指出，原本供工业用途的煤气桶是50公斤的，但鉴于太多商家和业者滥用14公斤津贴家用煤气，贸消部就制定这个新措施，希望遏制这个问题。

他说，在新措施下不同的石油公司会推出有别于14公斤津贴家用煤气桶颜色的14公斤工业煤气桶， 例如国油（Petronas）14公斤的津贴家用煤气桶是青红色，不过14公斤的工业煤气就是紫色。而蚬壳石油（Shell）14公斤的津贴家用煤气桶是黄色、Petron是红色、Bhp是红色， 这些石油公司都会推出有别于他们自家公司颜色的14公斤工业煤气桶。

他说，这个新措施本在去年5月1日就落实， 但由于5月9日换政府， 新部长又在两个月后才上任，没有对该措施发出明确的指示，商家都对这项措施保持观望态度， 没有购买新包装的工业煤气桶， 。

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他说，由于新政府体恤餐饮业者所以暂延对咖啡店和餐饮业者采取取缔行动， 其他工业和商业用途的业者若被发现滥用14公斤的津贴家用煤气， 就会受到取缔。

国油紫煤气桶准备就绪

另一方面国油天然气代理拿督赵金土证实，为了区分各领域用途的煤气桶，国油14公斤装的紫色煤气桶已准备就绪。

他接受《星洲日报》查询时证实，确实有14公斤紫色煤气桶，而且国油公司已准备好，目前只是等待贸消部的指示而已。

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另一方面，马口小贩中心贩商公会主席符敦安说，小贩们目前还是使用一般的商业煤气桶，暂时没有任何通知指小贩将来可会换紫色煤气桶的说法。