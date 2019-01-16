末沙布乘军机赴金马仑工作访问‧国防部：非为补选站台 国防部指前首相拿督斯里纳吉对国防部长末沙布的指控不实，澄清末沙布乘坐军用直升机前往金马仑是为了进行工作访问，而不是为金马仑补选站台。

（布城15日讯）国防部指前首相拿督斯里纳吉对国防部长末沙布的指控不实，澄清末沙布乘坐军用直升机前往金马仑是为了进行工作访问，而不是为金马仑补选站台。

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国防部发表文告指出，末沙布是在1月9日乘坐军用直升机到金马仑访问仕林军营，并强调此军营的军人皆不是金马仑选民，而是吉打双溪大年选民，而末沙布也在访问结束后，当天就回到吉隆坡。

纳吉今日在脸书上载末沙布乘坐军用直升机抵达金马仑的照片，并附上末沙布在金马仑补选提名日现身为希盟助选的照片，批评末沙布在选举期间使用政府资源。

对此，国防部在文告中解释，末沙布乘坐军用直升机的照片摄于1月9日，而金马仑补选一名日是1月12日。

“这个公事访问与选举毫无关系，因为所有仕林军营的军事人员都是吉打双溪大年的选民，而不是金马仑；在1月12日的金马仑补选提名日，末沙布在11日乘坐私人汽车往返金马仑及吉隆坡。”

“显然，这两张照片的日期是不同的。”

纳吉在批评末沙布的脸书帖文指出，行动党和净选盟过去时常指责国阵政府在选举期间滥用官车，并表示这已经违反大马选举委员会的条例。

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他说，虽然末沙布以早就安排的“公事访问”作为到金马仑的借口，但他声称末沙布在同一天，于金马仑补选提名日现身支持行动党候选人。

纳吉反问，行动党候选人提名曾几何时变成了国防部的公事访问？并点名行动党及净选盟，问他们为何装聋作哑？

“还是，末沙布将向行动党索回直升机的油钱？末沙布，跟（林）吉祥索回时不要害羞。”