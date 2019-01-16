汽油津贴仅限偏远居民‧柏道新德鲁原住民没拿钱 提名日前往金马仑为希盟候选人打气，汽油津贴只是提供给新德鲁原住民村庄一些必须经过2个小时摩哆车车程到达巴士等候处的支持者？！

（彭亨‧立卑15日讯）提名日前往金马仑为希盟候选人打气，汽油津贴只是提供给新德鲁原住民村庄一些必须经过2个小时摩哆车车程到达巴士等候处的支持者？！

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《星洲日报》今日到柏道和新德鲁（靠大路）原住民村庄走访，原住民异口同声地说，分文未得。

一些原住民说，不曾听说过有汽油津贴，一些则说，没有得到一分钱。

来自新德鲁靠大路原住民村庄的西姆莱说，他本身不知道有汽油津贴这一回事，也没有得到一分钱。

“当天我一车4人到金马仑为候选人打气，所有人没有得到任何津贴。”

该地区原住民村长贡说，当天支持者都是乘搭政党所准备的巴士到位于金马仑山上的提名中心，所以大家没有拿到钱。

“至于另一边（距离35公里远）的原住民可能会拿到20令吉的汽油津贴。”

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他说，新德鲁深区的原住民村庄虽然距离劳勿前往双溪哥央大路路口35公里，但是由于道路坑洞处处，加上弯曲，摩哆车由村庄驶至路口需要大约2个小时。

他说，基于住在新德鲁深区的原住民较少到他们的聚集区，所以村民对他们的情况也不是很了解。

土团党柏道支部署理主席尼兹拉说，除了新德鲁的原住民，来自其它村庄的住民都没有津贴。

20令吉是补贴到路口汽油钱

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“有了巴士载送，自然没有津贴，希盟给新德鲁的原住民20令吉，是补贴他们到路口的汽油钱。”

他说，新德鲁深区的原住民出外得经过布满路洞的山路，35公里路途得走上两个小时，给予汽油补贴是应该的。

“希盟有为出席者准备食物，因此没有所谓的矿泉水费或是食物费用，何况20令吉津贴只是给新德鲁深区的原住民，根据我所得到的讯息，它区的原住民没有这项汽油津贴。”