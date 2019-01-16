林冠英：1MDB弊案马损失巨大．“高盛集团难逃责任” 被指协助一马发展公司（1MDB）展开涉及数十亿美元国际金融骗局的该高盛（Goldman Sachs）集团，如今将此事归咎于数名违规银行家，然而财政部长林冠英强调，作为1MDB财务顾问的高盛集团难逃责任，他质问高盛是否还有良心？

（香港15日讯）被指协助一马发展公司（1MDB）展开涉及数十亿美元国际金融骗局的该高盛（Goldman Sachs）集团，如今将此事归咎于数名违规银行家，然而财政部长林冠英强调，作为1MDB财务顾问的高盛集团难逃责任，他质问高盛是否还有良心？

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“我们蒙受了极度巨大的损失，而你（高盛）是财务顾问。现在你要怎么负责？不要告诉我你不知道钱去了哪里，高盛要认清事实。”

他在香港接受《纽约时报》专访时，质问高盛集团还有没有良心？

“你看看马来西亚需要承受的痛苦，不只是数字但还有创伤。你要有良心，有时候你问，高盛还有良心吗？”

在大马盼能通过债券集资及达成新交易之际，此事有可能会加剧大马、美国及中国之间的紧张关系，尤其美国对中国的一带一路倡议持有的怀疑态度越来越深，并将之视为在海外扩大其政治影响力。

不过，林冠英盼能淡化这样的紧张局势。

“你要回首过去的事件。

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就像高盛是个个案，不代表整个美国的金融领域，在这件事上对中国也是如此。”

调查《华尔街日报》报道是否属实

林冠英透露，大马政府将会调查《华尔街日报》的报道是否属实，而政府已经向《华尔街日报》要求索取他们掌握的文件。

“要让我们展开任何调查，我们需要文件。”

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上周，美国《华尔街日报》指中国官员献议为1MDB解决债务，以换取ECRL及沙巴天然气输送管合约，中方也献议要求美国及其他国家停止对1MDB的调查。

中国交通建设股份有限公司（CCCC）至今没有对此作出回应。

林冠英也相信，大马将准备从前首相拿督斯里纳吉时代开始的大型铁道计划，即东海岸铁道计划（ECRL）中脱身。

“所有选项都在（谈判）桌上了。”

他透露，ECRL的命运将会在来临几个星期内揭晓。

大马政府展延E C R L以后，中国代表与大马进行协商以让计划获得继续。大马官员按照目前的合约条款预测，大马每年需缴付的利息高达20亿令吉；然而，ECRL计划建成后，政府却预计每年损失1亿2200万令吉。