慕加希：解决种族敏感宗教课题．拟新法取代煽动法 掌管宗教事务的首相署部长慕加希说，政府将通过制定取代煽动法令的新法令来解决有关团结、种族敏感及宗教的课题。

（布城15日讯）掌管宗教事务的首相署部长慕加希说，政府将通过制定取代煽动法令的新法令来解决有关团结、种族敏感及宗教的课题。

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他说，内阁今天讨论上述课题，并要确保新法令不会被任何一方滥用。

“之前在煽动法令及相关法令下的所有课题（团结、种族敏感与宗教），我们会以一个更不易被滥用的新法令来取代及处理。”

他在出席一项援助残疾儿童计划的活动后说，内阁也讨论长期行动方案，以兑现政府打击贪腐的承诺。

“各部门在涉及企业管理、行政及采购事务，以及政党的政治管理，都是首相敦马哈迪在即将公布的国家反贪计划的基础。”

发展计划前深思熟虑另外，提到槟城日落洞一座公寓因测试灯光而出现“十字架”的课题，慕加希促请承包商及发展商在发展计划前深思熟虑，避免让有心人有机可乘或制造仇恨，破坏各宗教的关系。

不过，他认为此事必须调查包括是否蓄意造成，而他仍等待槟州宗教司及槟州政府的报告。