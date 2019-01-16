化废料为有机肥见效 . 沙派员向南市局学习 （古晋16日讯）古晋南市市政局推行的实都东小贩中心之绿色环保中心深获好评，每个月收集约超过7公吨可循环废料作为生产有机肥，每月为当局省下2000令吉垃圾处理费，此计划更获得沙巴政府赏识，甚至有意前来考察和学习。

古晋南市市政局职员每日例常到实都东小贩中心收集丢弃的菜类、肉类（不包括猪肉）及水果类等，以进行生产有机肥料。

（古晋16日讯）古晋南市市政局推行的实都东小贩中心之绿色环保中心深获好评，每个月收集约超过7公吨可循环废料作为生产有机肥，每月为当局省下2000令吉垃圾处理费，此计划更获得沙巴政府赏识，甚至有意前来考察和学习。 位于实都东小贩中心的绿色环保中心每个月收集多达66公吨废料，而在处理废料费方面每个月也需要付还1万6000令吉的垃圾处理费给予垃圾处理公司。 然而，自从古晋南市市政局在2011年率先在实都东小贩中心推行的废料处理生产有机肥计划以来，成功教育小贩和民众再循环废料醒觉方面取得正面成果。 古晋南市市长拿督曾长青接受《星洲日报》访问时表示，这几天将有来自沙巴政府的代表团将特地前来考察古晋南市市政局推行的绿色环保中心操作程序。 实都东小贩中心成典范 “实都东小贩中心的绿色环保中心可说是的砂地方议会在强调垃圾分类及绿色环保概念方面的最佳典范。” 他称，该局这8年来积极设立绿色环保中心，通过教育醒觉向实都东小贩中心的小贩进行解说，以要求合作，共同为绿色环保付出一份力，如今也看到效果。 利用小贩所丢弃废料 曾长青表示，有关绿色环保中心的废料来源主要来自实都东小贩中心的小贩所丢弃的废料，如：菜类、肉类（不包括猪肉）、水果类等，至于无法作为有机肥生产的废料则是塑料、报纸等则分类交由垃圾处理公司负责处理，据了解，有关中心每天可收集约250公斤的可循环废料。 ” 他说，生产的有机肥相当肥沃，甚至作为社区用途，包括作为古晋南市园艺的肥料、赠送和回馈给小贩、学校、非政府组织以及售卖给民众。 （新闻来源：砂拉越星洲日报）