先后8所小学拒绝他 . 三中接自闭男生 （古晋16日讯）尽管每个人都赋予接受教育的基本权益，但自闭儿却经常被学校拒于门外，以致许多自闭儿在完成小学教育后，便被迫辍学。古晋三中了解他们的无助和失望，便敞开大门，在今年新学年接纳自闭儿李启源，为他开启中学之路。

在教学过程，教师需要注入更多的时间和耐性，并给予包容，让自闭儿感受归宿感和安全感。

（古晋16日讯）尽管每个人都赋予接受教育的基本权益，但自闭儿却经常被学校拒于门外，以致许多自闭儿在完成小学教育后，便被迫辍学。古晋三中了解他们的无助和失望，便敞开大门，在今年新学年接纳自闭儿李启源，为他开启中学之路。 早在上小学阶段，李启源就先后被8所小学拒绝，最终在民达华国民型华小特殊班接受小学教育。小学生涯结束后，其母亲林美玉原定今年带他重返中国在家学习，并进入职业发展规划阶段，孰料却接获三中校长李志鹏捎来喜讯，欢迎他入学。 林美玉在跟中国籍丈夫沟通之后，决定和孩子继续留在古晋。 她接受星洲日报访问时说：“凡是能够为了孩子好的，我们都愿意做，我们感激三中给予机会，也希望其他中学可以效仿，接纳特殊儿，让他们有机会完成中学教育。” 另一方面，李志鹏希望通过融合教育的推动，让师生学习包容和耐心，从中培养对待特殊儿的同理心。 “大家看似我们（三中）给他们机会接受教育，但其实是他们在教育我们，让三中的全校师生认识特殊儿，这过程是双向互动的。” （新闻来源：砂拉越星洲日报）