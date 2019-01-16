亚航19日提升预订系统．马机场公司承诺支援 随着亚航将在本月19日下午2时至20日凌晨3时提升Navitaire的New Skies预订系统，大马机场公司承诺将为亚航提供便利，并提供全面支援。

（雪兰莪．雪邦15日讯）随着亚航将在本月19日下午2时至20日凌晨3时提升Navitaire的New Skies预订系统，大马机场公司承诺将为亚航提供便利，并提供全面支援。

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据亚航指出，在提升有关系统期间，乘客将无法从airasia.com网站、亚航手机应用程序、亚航销售办事处、柜台和客户服务中心购买任何机票，他们也无法通过网站办理登机手续或通过机场的自助服务亭办理登机手续。

大马机场公司首席执行员拉惹阿兹米说：“我们的团队已经与亚航团队讨论了缓解措施，以解决提升系统期间可能会出现的‘人龙’和航班延误问题。”

他发表文告指出，该公司和亚航估计全国约有200个航班可能受到影响，也鉴定了4个可能在机场严重拥堵的服务接触点，这包括了登机柜台、登机牌检查处、移民柜台和海关检查。

安排机场爱心大使协助

“我们将在这些对人群集中的地方安排额外的机场爱心大使（CARE Ambassadors），以协助管理排队的‘人龙’。”

他说，在此期间，行李处理也可能受到影响，因此，如有必要，大马机场公司将派出小组随时协助亚航地勤服务团队。

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“一如既往，我们的重中之重是确保所有机场宾客的舒适和便利。”

他促请乘客在线办理登机手续，并提前打印登机牌，并强烈建议乘客提前3小时到达机场，以便有更多时间办理飞行前的手续。

乘客可以在大马机场的所有社交媒体平台获取最新的资讯，包括：Twitter（@MY_Airports），Facebook（@malaysiaairports）和Instagram（@malaysiaairports）。