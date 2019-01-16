宣称“汽油钱”被裁定是贿赂‧林吉祥：纳吉图转移视线 民主行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥说，前首相拿督斯里纳吉在宣称选举法庭已宣布20令吉“汽油钱”是贿赂时是大错特错的，但更重要的是，纳吉做出这样匪夷所思的宣称背后的动机。

（吉隆坡15日讯）民主行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥说，前首相拿督斯里纳吉在宣称选举法庭已宣布20令吉“汽油钱”是贿赂时是大错特错的，但更重要的是，纳吉做出这样匪夷所思的宣称背后的动机。

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他发表文告说，这是否要确保一个新的廉洁和对贪污零容忍的文化能够在马来西亚培育起来，还是恰恰相反，要使这样的努力遭遇挫败？

文告指出，我们不禁要佩服纳吉放肆及冒失地利用原住民20令吉“汽油钱”来为他的500亿令吉一马公司贪污及洗钱丑闻和窃国政权洗白。

指魏家祥陷纳吉计谋

“其实新任马华总会长拿督魏家祥陷入纳吉计谋里，正如他在星期天在碧兰璋和国阵候选人南利举行一场对话会后所发布的声明所证明的。”

文告指出，魏家祥尽力炒作60名原住民摩哆骑士每人获取20令吉补贴的议题，但却对纳吉500亿令吉巨型一马公司贪污及洗钱丑闻装聋扮哑。

林吉祥说，纳吉要在金马仑补选搅局，做出虚假宣称说选举法官已经裁定20令吉汽油费是贿赂，主要有3个原因，即1.转移对金马仑补选肇因的注意力，即金钱政治和选举贪污行为；2.转移对目前的国阵竞选活动利用金钱政治和选举贪污行为来赢得金马仑补选的注意力；3.把金马仑补选当作合理化纳吉的窃国管治，特别是为他的国际一马公司丑闻“漂白”的平台。