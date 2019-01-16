传面对索赔压力‧6退党议员要重入巫统 马来报章《每日新闻》引述消息指，上个月退出巫统，成为独立议员的6名国会议员正申请重新入党。

（吉隆坡15日讯）马来报章《每日新闻》引述消息指，上个月退出巫统，成为独立议员的6名国会议员正申请重新入党。

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有关报道指这6名国会议员是因为在巫统准备采取法律行动，向他们索赔的压力下，重新入党。

报道引述消息指，巫统代主席拿督斯里莫哈末哈山、巫统元老理事会主席东姑拉沙里已讨论此事，而6名议员已在上星期呈交入党表格给巫统总部。

去年12月14日，宣布退出巫统的议员分别是拉律国会议员拿督斯里韩沙再努丁、乌鲁登嘉楼国会议员拿督罗索华希、丰盛港议员拿督阿都拉迪夫、打昔牛汝莪议员拿督沙布丁、拉律议员拿督斯里韩沙再努丁、沙白安南议员拿督莫哈末法西亚，以及丹那美拉议员拿督斯里依克玛希山。

不管怎么，报道引述巫统副主席拿督斯里马哈基尔说，他听闻6名国会议员重新入党的消息，但党总部还未接获他们任何一个人的入党申请。

“根据我了解，总部没有接获他们的申请，他们可能是通过区部提呈入党表格。”

至于巫统是否接纳6人，他表示，巫统是采取开放政策，欢迎任何人加入。而批准的权力是党最高理事会。

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有关报章也联络依克玛希山，后者表示未决定要加入任何政党。