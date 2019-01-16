渔业局：恐破坏水生环境．需控制“城市鱼类”繁殖 马来西亚渔业局（DOF）认为若不控制河流中发现被称为豹纹翼甲鲶的“城市鱼类”，将对我国的渔业栖息地，水生环境及淡水鱼类生物多样性造成破坏。

（八打灵再也15日讯）马来西亚渔业局（DOF）认为若不控制河流中发现被称为豹纹翼甲鲶的“城市鱼类”，将对我国的渔业栖息地，水生环境及淡水鱼类生物多样性造成破坏。

广告

该局发文告说，该局建议公众不要将豹纹翼甲鲶鱼释放或移至公共水域，以避免影响鱼类生物多样性，并呼吁所有参与释放该鱼的各方与该局联系以获得进一步的建议。

该局说，这种鱼在寻找食物时或在繁殖过程中会挖掘河流或悬崖的底部，造成浑水、河岸坍塌和水生环境不适的影响。它们会消耗某些淡水鱼类所需的水生植物作为繁殖栖息地，也会捕食幼鱼，影响当地鱼类的可持续性。

由于其他鱼类遭到捕食及其栖息地遭破坏，因此会导致数量减少。

该局说，鱼类种群的增加将对渔业产生负面影响，不仅影响河流渔民收入，也为他们带来损失如造成拖网损坏，在捕鱼期间丢弃鱼浪费的额外时间等。

此外，渔业局建议修订“渔业规则（河流）”，以避免此情况持续及确保保护本地渔业资源。