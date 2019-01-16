埃及女生接受男友求婚兴奋拥抱‧被禁止考试与停学 埃及艾资哈尔大学（Al-Azhar University）早前有一名女生，在男友就读大学的校园内接受求婚后拥抱对方，过程被人拍下在网上广传。

（图：视频截图）

埃及艾资哈尔大学（Al-Azhar University）早前有一名女生，在男友就读大学的校园内接受求婚后拥抱对方，过程被人拍下在网上广传，大学上周六（12日）称要开除女生学籍。在教士介入后，学校周一（14日）决定撤销惩罚，但禁止女生参加上学期的考试。

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有关片段本月初在网上广传，片段是在埃及北部曼索拉大学（Mansoura University）内拍摄，当中一名男生拿着花束在女生面前下跪然后再拥抱她，相信是求婚过程，结果片段成为大学赶女生出校的理据。艾资哈尔大学的大伊玛目（教士）塔伊布（Ahmed al-Tayeb）周一称，考虑到女生年龄及她未来的教育，即使其校外行为有违宗教和东方传统不能接受，但他仍呼吁校方重新考虑判罚的决定。校方同日召开紧急会议后，决定取消赶女生出校处分，但不准她参与本学期的考试。女生表示对当日行为感后悔，承诺会遵守学生的道德规范和社会价值观。

至于片中男子是曼索拉大学学生，自称马哈茂德（Mahmoud），为法律系一年级生，他事后被停学两年，校方称他可提出上诉。他接受电视台访问时称两人原本要订婚，但事后女方父母已阻止婚事。（香港明报/法新社）