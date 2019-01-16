刘华才震惊狱卒勾结毒贩‧促设皇委会彻查

（吉隆坡15日讯）民政黨主席拿督刘华才博士对“贩毒集团疑勾结狱卒，把毒品带进居銮新邦令金监狱供应给囚犯”的案件感到震驚，並认为政府有必要成立皇家调查委员会来彻查此案。



他在文告中说，这是一起非常严重的罪案，当中涉及狱卒與外人的狼狈为奸的勾结，因此，警方务必揪出案件中主谋，而更重要的是检讨监狱的保案程序，确保这类的事件不会重演。



“监狱是一处保安森严的地方，按理不应该发生这类的事件，但如今既然发生这样的事，除了狱卒與外人勾结外，在监狱的保安程序也必有疏漏之处，以至被人利用将毒品带入监狱。”



他指出，监狱本该是囚犯反思己过的地方，但是却因为狱卒與外人利益勾结，使监狱沦为犯罪温床，这種的情况将让囚犯继续沉沦下去。



他也说，国内监狱发生贩毒事件已不是首次发生，因此，政府有必要成立皇家调查委员会进行调查，彻底的整顿监狱长期以来的弊端，避免我国监狱变成“贩毒中心”。

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