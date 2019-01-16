“怕输”错过100令吉购物券．近千银发族挤爆超市 就是不能“执输”（动作比人慢）！



尽管领取雪州政府派发的佳节100令吉免费购物券名额，早在一个月前已登记在先，但基于担心“失去先机”或遭人捷足先登，巴生近千名乐龄人士今日一早，约上午8时许便挤爆巴生百利广场底楼的宜康省超市大门。配合即将到来的农历新年，行动党巴生新城州选区今早在宜康省超市前，循例派发雪州政府“关爱人民计划”（IPR）下的“走，去购物”（Jom Shopping）佳节购物劵。

民众争先恐后询问和核对身份证以领取购物牌，邓章钦极尽劝说（右）和安抚，情况仍难以受控，一名老妇（左二）明显因后方人群的挤压，不禁露出痛苦表情。（图：星洲日报）

焦点社区：巴生新城州选区

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（雪兰莪．巴生15日讯）就是不能“执输”（动作比人慢）！

尽管领取雪州政府派发的佳节100令吉免费购物券名额，早在一个月前已登记在先，但基于担心“失去先机”或遭人捷足先登，巴生近千名乐龄人士今日一早，约上午8时许便挤爆巴生百利广场底楼的宜康省超市大门。配合即将到来的农历新年，行动党巴生新城州选区今早在宜康省超市前，循例派发雪州政府“关爱人民计划”（IPR）下的“走，去购物”（Jom Shopping）佳节购物劵。

提早涌至7时就排队

但连原定今午12时领取礼券的第二批部份乐龄民众也提早涌至，大量人潮几乎令场面失控。

尽管该州选区办公室一早已登记了所有符合资格者的名额，但因到来核对身份的乐龄人数过于踊跃，估计近千人在场，甚至有人上午7时便来到排队，导致人群在空间有限的超市前如同“挤沙丁鱼”，出现混乱。

邓章钦（红圈）数度站上椅子，呼吁民众克制守秩序，并恫言民众若不听话将取消活动，唯民众对邓章钦的警告显得无动于衷。（图：星洲日报）

“再不听话取消活动”

邓章钦放话没效果

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主人家巴生新城区州议员兼雪州行政议员拿督邓章钦，为了控制场面，数度站上椅子用麦克风呼吁民众守秩序保持克制，不惜向民众放话“你们再不听话”，他将取消活动，惟老人对邓章钦的警告显得无动于衷。

在3名工作人员，包括巴生市议员严玉梅和2名男子手拉手组成人墙，以及巴生市议员党鞭黄智荣在内的其他工作人员进入人群中控制场面，大会也把核对乐龄人士身份的3张桌子拉开与人群隔开，获得“购物牌”的老人陆续进入超市购物后，场面在一个多小时后终于渐渐受到控制。

为了“占得先机”，一些未领取购物牌的民众先“霸占”超市手推车，导致推车在拥挤的人群中穿梭更为添乱，过程中有老人被推挤，群众“怕输”的人性面展露无遗。

根据规定，只有60岁和以上贫老、残障人士、单亲妈妈及月入2000令吉以下的低收入群，符合领取佳节购物券资格，他们需先向各自的州选区办公室登记名额。

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巴生新城州选区今年分3批分发农历新年购物券，即今日上午9时为第一批、第二批中午12时和第三批于本周五（18日）。已登记的民众需亲自来到，出示身份证核对身份，领取限额100令吉的购物牌为佳节券，若购物超额需本身另付款项。

痛心民众不守秩序

邓章钦较后受访时强调，只要名字有被成功登记，肯定就能领取购物牌购买100令吉的物品，所以民众无需担心，吃了早餐才来也无妨。

他坦言，对民众不守秩序的行为感到痛心，争先恐后不听劝的怕输心态显露无疑；比起他于开斋节前分发给马来同胞的购物劵，他认为，巫裔或许每周五去清真寺祈祷的守秩序作风养成了习惯，对比华人在新春时到庙宇抢插头柱香的心态，巫裔领取佳节购物劵的场面比今天好上许多。

他不排除过于汹涌的人潮，除了是有领取者动员一家大小来购物，更有第二批中午12时的部份领取者因“怕输”提早来到。

“也有一些是没登记的人来到现场‘博机会’碰运气，并占住负责核对身份的工作人员时间，导致后方大排长龙。”

明年分批派发购物券

邓章钦感叹，基于今次的混乱场面，明年农历新年购物券的分批派发，或索性分成不同天数，以免同一天2个时段的分发，依然引起民众误会和争先恐后。

他透露，其选区原本只获得600个农历新年购物券名额，在与隔邻加埔国席旗下，以巫裔选民居多的中路和士文达区州选区“交换”各300个名额后，共有1200个购物券名额，于本周内分3次派发给符合资格的华裔选民。

“这是因为在选区划分后，我的巴生新城州选区选民人数暴增3万人，从2万8000人增至5万8000人，原有的600个农历新年购物券名额根本不够，所以才和隔邻的选区做交换，即把本选区的部份开斋节购物券换出去。”

尽管行动不便，这名坐轮椅的老妇依然在家人陪同下领取购物牌开心购物去！（图：星洲日报）

眼见越多人涌入，邓章钦和助理赶紧把核对身份的3张桌子拉远距离，和人群隔开。（图：星洲日报）