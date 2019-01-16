仙本那被绑架‧印尼渔夫昨获释 去年9月11日凌晨在仙本那附近的加雅岛海域捕鱼时，遭绑匪绑架的印尼籍舵手印尼籍舵手三苏沙谷尼（40岁）在周二下午获释。

今年初流传出三苏沙谷尼蹲在洞坑求助短片。

（亚庇16日讯）去年9月11日凌晨在仙本那附近的加雅岛海域捕鱼时，遭绑匪绑架的印尼籍舵手印尼籍舵手三苏沙谷尼（40岁）在周二下午获释。

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菲律宾当地媒体引述西棉兰佬西指挥区发言人格雷比沙那中校证实这项消息。

至目前为止，还不确定是否有付还赎金。

三苏沙谷尼最近出现在一出短片，他蹲坐在相信是刚挖好坑洞，被2名只看到下半身，穿着迷彩裤子相信是阿布沙耶夫恐怖分子成员用枪械指著头部，哭泣著说“救救我，救救我......（tolong saya boss, tolong saya boss, tolong...）。”

三苏沙谷尼和副舵手乌斯曼尤索夫（30岁），于去年9月11日凌晨，在仙本那附近的加雅岛海域捕鱼时，遭绑匪掳走。

乌斯曼在去年12月5日趁着绑匪不留意，逃走到霍洛岛东北方的卢乌克（Luuk）地区向村民求救，已回到印尼与家人团聚。