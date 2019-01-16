阿都阿兹不认罪·涉收贿520万助公司获政府工程 巫统华玲区国会议员拿督斯里阿都阿兹涉嫌接受一家公司高达520万令吉贿赂，以协助该公司获得多项政府工程，其胞兄阿都拉迪夫则被控与他串谋犯罪。

阿都阿兹（右）和其胞兄阿都拉迪夫（左）双双被控。（图：星洲日报）

（吉隆坡16日讯）巫统华玲区国会议员拿督斯里阿都阿兹涉嫌接受一家公司高达520万令吉贿赂，以协助该公司获得多项政府工程，其胞兄阿都拉迪夫则被控与他串谋犯罪。

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此外，阿都阿兹也面对9项洗黑钱控状，涉款高达1亿4461万6665令吉，他否认有罪。

地庭法官阿祖拉允许阿都阿兹以80万令吉保外候审，阿都拉迪夫则以50万令吉保外。

阿都阿兹

9项洗黑钱控状

首控状指他于2010年3月8日至12月31日期间，在巴生河流域一带涉及洗黑钱，即接收来自Menuju Asas私人有限公司的191万令吉，

第二项控状指他于2011年2月1日至12月29日期间，在巴生河流域一带涉及洗黑钱，即接收来自Menuju Asas私人有限公司的67万令吉的非法活动收益，

第三项控状指他于2012年1月6日至12月26日期间，在巴生河流域一带涉及洗黑钱，即接收来自Menuju Asas私人有限公司的413万1104令吉60仙，而这笔款项是来自非法活动收益。

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第四项控状于2013年1月5日至12月25日期间，在巴生河流域一带涉及洗黑钱，即接收来自Menuju Asas私人有限公司的78万3900令吉，而这笔款项是来自非法活动收益。

第五项被控在2014年1月3日至12月31日期间，在巴生河流域一带涉及洗黑钱，即接收来自Menuju Asas私人有限公司的148万3900令吉，而这笔款项是来自非法活动收益。

第六项控状指被告于2015年1月8日至12月31日期间，在巴生河流域一带涉及洗黑钱，即接收来自Menuju Asas私人有限公司（18万3900令吉）、Mangkubumi私人有限公司（600万令吉）及Pintas Utama私人有限公司（200万令吉），一共818万3900令吉，而这笔款项是来自非法活动收益。

第七项控状指被告于2016年1月4日至12月30日期间，在巴生河流域一带涉及洗黑钱，即接收来自Menuju Asas私人有限公司（620万3885令吉25仙）、Mangkubumi私人有限公司（1720万令吉）和Pintas Utama私人有限公司（990万令吉），一共3336万3885令吉25仙，而这笔款项是来自非法活动收益。

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第八项控状指被告于2017年1月3日至12月27日期间，在巴生河流域一带涉及洗黑钱，即接收来自Menuju Asas私人有限公司（1726万9975令吉）、Mangkubumi私人有限公司（3160万令吉）、Pintas Utama私人有限公司（800万令吉）和AVP Engineering（马）私人有限公司（677万令吉），一共6363万9975令吉，而这笔款项是来自非法活动收益。

第九项控状指被告于2018年1月9日至8月30日间，在巴生河流域一带涉及洗黑钱，即接收来自Menuju Asas私人有限公司（463万令吉）、Mangkubumi私人有限公司（1600万令吉）、Pintas Utama私人有限公司（250万令吉）和AVP Engineering（马）私人有限公司（212万令吉），一共2525万令吉，而这笔款项是来自非法活动收益。

被告抵触2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令第4（1）（b）条文，可在相同法令第4（1）条文下治罪。

一旦定罪，可被判处监禁不超过15年，以及罚款涉及非法活动的收益的5倍或500万令吉，视何者更高