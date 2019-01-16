逼19岁继女口交上诉得直·狼继父关25年变16年 一名49岁继父被控性侵及强迫其19岁继女口交，上诉庭今日批准他的上诉，让原本须入狱25年的他只需入狱16年。

（布城15日讯）一名49岁继父被控性侵及强迫其19岁继女口交，上诉庭今日批准他的上诉，让原本须入狱25年的他只需入狱16年。

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由拿督威拉莫达鲁丁、拿督罗扎丽雅及拿督莫哈末扎比丁组成的上诉庭三司，一致批准被告要求其监禁刑罚同时执行的申请。

被告承认在2016年10月至2017年2月期间，在森州汝来的一所住家内性侵及强迫当时19岁的继女口交，因此面对两项罪名。

芙蓉地庭判处被告乱伦罪名成立，入狱16年及鞭笞4下；进行违反自然性行为罪名则入狱9年及鞭笞2下，刑期分开执行；高庭于去年3月7日驳回被告上诉，维持原判。

被告没有委任代表律师，他向法庭承认本身犯下罪行，并表示知道其所作所为已触犯法律及宗教，并已悔过及从中吸取教训，承诺日后不会重犯。

主控官迪雅沙兹瓦尼副检察司则表示，由于两项控状的案情不同，因此要求法庭维持地庭原判，并指虽然控状中未列明案发时间，但仍属于不同的罪行。

罗扎丽雅则说，由于控状中没有列明案发日期，因此法庭无法确定被告是否在同一时间犯罪。

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在同一间法庭，一名22岁男子因性侵其15岁小姨子，须坐牢12年及鞭笞5下。

莫达鲁丁指出，被告否认有罪，证明被告对于其小姨子的所作所为并无悔意，因此驳回被告的上诉，维持高庭的判决。

被告被控于2015年12月11日清晨5时，在加央十字港的住家内性侵15岁的小姨子。玻璃市加央地庭于去年12月15日宣判被告罪成，判处被告守行2年；高庭则批准控方上诉，判处被告入狱12年及鞭笞5下。