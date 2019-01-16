苏俐婵．你家有“猪”吗？ 数一数，距离农历新年仅剩20天，你开始布置家中或办公室的猪年春节装饰了吗？

数一数，距离农历新年仅剩20天，你开始布置家中或办公室的猪年春节装饰了吗？

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猪，乃十二生肖之末，象征有财有富。想必很多人有曾拥有过猪扑满，它为无数人培养出存钱的习惯，为我们储蓄满满的财富，这也让人认为猪带有富有的意思。

迎接己亥猪年，新年装饰专卖店张挂红彤彤的灯笼、新年物品格外诱人，远看就已感受到喜气洋洋的气氛，我也不禁被吸引进入观看，结果淘了好几个具有猪图案的装饰品。

虽然住家附近有穆斯林邻居，但相信他们也不至于对猪造型感到敏感，而且也不是面向对方的家门口，于是乎我迫不及待把买回来的可爱猪装饰张贴在门口，招来福运。

购物商场、商家忙着布置新年装饰品，为避免产生争议，很多地方都不见主角的踪影，似乎已淡化猪年象征；反之与西马半岛一海之隔的砂拉越古晋“果然不一样”，茶室外摆设造型巨大的金猪，相当吸睛。

某家著名专卖猪肉的连锁餐厅，门外不就长期365天都摆放其猪造型的吉祥物吗？书局、服装店同样也在商店主要入口处展示猪造型公仔或服饰售卖，人来人往当中不乏穆斯林，也不会产生问题。而且，小时候早已听说友族同胞喜爱观赏《西游记》电视剧，对剧中的猪八戒也不会感到避忌。

或许，一方会觉得在公共场合出现不想看到的“动物”就会被视为不尊重，另一方则认为某群体则必须给予谅解。

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我们活在穆斯林人口居多的马来西亚，在公共场所展示猪造型的雕刻品，是否会产生敏感，或引发不必要的争论，这还得视地区民情而定，亦是见仁见智的个人观点。