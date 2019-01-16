2型号售7万2900及7万7900‧PeroduaAruz面市 第二国产车主席兼首席执行员拿督再纳阿比丁表示，SUV是全球趋势，随着Aruz的面市，如今更多国人可以享有SUV的优点，加上各种先进科技配备，这款车将成为市面上最物有所值的休旅车。

扎哈里胡欣（左起），松林淳，再纳阿比丁，达勒雷京，宫川真喜雄，阿斯末卡玛鲁丁和高桥正典推介Aruz七座位休旅车。（图：星洲日报）

（吉隆坡15日讯）第二国产车（Perodua）今天在马来西亚国际贸易会展中心推介全新七座位休旅车——Aruz，分为1.5X和1.5Advance两种型号。自本月初开放预订以来，Aruz已取得2200份订单。

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第二国产车主席兼首席执行员拿督再纳阿比丁表示，SUV是全球趋势，随着Aruz的面市，如今更多国人可以享有SUV的优点，加上各种先进科技配备，这款车将成为市面上最物有所值的休旅车。

Aruz的动力系统是1.5公升双VVT-i汽油引擎，搭配4前速电控自排变速系统（E-AT），每公升汽油可行驶15.6公里。顶级型号Aruz1.5Advance配备自动LED头灯，17寸双色合金轮圈、智能解锁和发动引擎按钮。中控台上有触控彩色荧幕，并内置Smart TAC读卡机，只要插入一触即通卡就可使用。

再纳阿比：料每月可售2500辆

Aruz有1.5X和1.5Advance的售价分别是7万2900令吉和7万7900令吉，享有5年或15万公里保用。再纳阿比丁预计每个月可售出2500辆Aruz，并在今年取得3万1200辆的成绩。此外，从1月9日起购买Aruz的顾客可获得额外1千令吉的水灾险和价值1万令吉的个人意外保险。

出席推介仪式的有国际贸易及工业部长拿督达勒雷京、日本驻马大使宫川真喜雄、大发汽车董事松林淳、第二国产车主席高桥正典和丹斯里阿斯末卡玛鲁丁，以及第二国产车董事经理拿督扎哈里胡欣。