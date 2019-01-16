魏家祥：通过合理合法程序．“三院拨款应制度化” 马华总会长拿督斯里魏家祥表示，教育部强调“政府给予新纪元大学学院的拨款源于财政部而非教育部”的声明耐人寻味，其实财政部长林冠英应该通过合理及合法的程序，把三院拨款列为制度化的常年财政预算案拨款，才真正有助于三院长远的发展。

（亚依淡15日讯）马华总会长拿督斯里魏家祥表示，教育部强调“政府给予新纪元大学学院的拨款源于财政部而非教育部”的声明耐人寻味，其实财政部长林冠英应该通过合理及合法的程序，把三院拨款列为制度化的常年财政预算案拨款，才真正有助于三院长远的发展。

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他今日在脸书发文说，教育部前天在文告中以“前朝政府也拨款给拉大”为由，来解释现任政府拨款给新纪元。

拨款拉大不能相提并论

他赞成政府拨款给新纪元，但是以“前朝也拨款拉大”

为由，则有误导之嫌，拨款拉大与拨款新纪元，不能相提并论，拉大的成立背景和历史渊源也有其特殊的意义。

“拉曼学院是于1972年，由时任教育部长胡先翁于国会宣读政府机制（IoG）的内容，并且在议长允许无需辩论的情况下成立的，当时政府批准成立并同意给予这所学院财务援助和其他援助，财务援助是以一元对一元的方式，资助其发展与行政开销。”

他指出，政府也监督拉曼学院的行政与管理，包括教育部和财政部委派代表参与学院理事会及财务工作委员会，并规定学院每年须呈报预算的收入与开支及财务报表。

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他强调，政府给予拉曼的财务援助是属于政府的政策，而且在通过第二大马计划时获得国会批准，这项政策也以“政府和主办方在学院开销、成立及管理拥有共同责任”的原则为基础。

“有别于国立大学，政府并非全面资助拉曼，所以成立以来没有固打制，在当时为不少中下阶层的华裔子弟提供升学机会。”

拨款拉曼顶限6000万

他说，内阁基于过去拉曼的成立背景，于2012年同意继续提供行政拨款给拉曼，顶限为6000万令吉，惟胥视政府的财政能力。

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“高教部于2013年批准拉曼学院升格为大学学院，在发出升格批准信时，在第三条款也清楚写明这项内阁的决定，所以拉曼获得行政拨款取代之前的1元对1元资助是官方赋权的，属于政策性的决定，并清楚列明在每年财政预算案。”

他表示，林冠英是在打压拉曼拨款的时候，才突然宣布拨款给三院，当时张念群代表教育部进行财政预算案的部门总结时，以时间不足为由，避开回答三院的拨款是否像拉曼拨款清楚地列入预算案，她在1周后以书面回答说，三院拨款是由财政部宣布，应向财政部提问，显然教育部立场是与此事划清界限。

“三院的拨款究竟是林冠英一时兴起，还是经过内阁议决或财政部内部讨论后才宣布的？

这是属于一次性的拨款，还是常年的制度化拨款？”

拨款三院有越权国会之嫌

他认为，林冠英在拉大拨款课题闹大后亡羊补牢，宣布拨款三院的举动，有越权国会之嫌疑。林冠英和张念群在处理不当后，又逃避责任，这是恶劣的示范。

“如今教育部把拨款新院和拨款拉大相提并论，令人怀疑其用意是为了合理化政府在预算案之外拨款新院的举动。